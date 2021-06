Pampa, une toute nouvelle friche électronique de 4000 m2 va ouvrir en juillet

Dans le milieu ferroviaire, la ligne 13 est surnommée l'Enfer. Eh bien sachez, chers sacristains, que l'un de ses terminus, en l'occurrence celui de Saint-Denis Université, est en train de se paver de bonnes friches. Voilà qu'après l'ouverture en 2018 de Zone Sensible, cette ferme urbaine bêchée par le Parti Poétique, une nouvelle friche s'apprête à éclore juste en face, à partir du 2 juillet, et fleurir tout l'été. Son nom de scène : Pampa. Ses mensurations : 4 000 mètres carrés.

Comme chez les voisins, le passé du lieu était maraîcher. Mais en attendant le futur éco-quartier, c'est le collectif Kumquat, jamais le dernier quand il s'agit de prendre part à des soirées de qualité, qui va se charger de l'espace pendant le présent été. Pendant deux mois et demi, du vendredi au dimanche, Pampa accueillera sur sa piste de danse habillées d'enceintes directionnelles – pour les voisins tout ça tout ça – toute une brochette de collectifs et artistes électroniques bien (re)connus. Avec dans le lot : Romain Play, l'éternel et génial conducteur secoué du Camion Bazar, les Soeurs Malsaines, Pardonnez-Nous, Mic Mac, Distrikt ou le Roumain Praslea. A signaler la soirée curatée par Hadi Zeidan de la Beirut Electro Parade, dont les recettes seront reversées à des artistes libanais un an après l'explosion à Beyrouth. Une affiche à majorité électronique donc, mais pas uniquement puisqu'on croisera aussi le Good Dirty Sound, qui dans le monde d'avant proposait parmi ce qui se faisait de mieux dans les soirées rap, avec esprit libre et politique DDL, pour « Drinks & Drugs Allowed ».

Vu que Pampa fait 4 000 mètres carrés, Kumquat a aussi prévu tout plein d'autres choses. Une buvette bien sûr, avec une carte de resto imaginée par le chef haïtien Frantz Joseph. Quant à ceux qui perdront leur slip sur la piste, la friperie Cœur à Vif s'occupera de vous rhabiller avec des nippes 90's. Sont également annoncés des terrains de volley, de pétanque, de badminton… Bref, tout pour vous enjailler avant de reprendre la ligne 13 dans l'autre sens.

Quoi ? Pampa

Quand ? Du 2 juillet au 26 septembre 2021. Vendredi, de 16h à minuit. Samedi et dimanche, de 14h à minuit.

Où ? Croisement rue d'Amiens/Avenue de Stalingrad, 93240 Stains

Combien ? A venir