Pâques 2025 : 5 chasses aux œufs pour occuper vos enfants à Paris et en Île-de-France ce lundi 21 avril

Le week-end de Pâques, les 20 et 21 avril, les cloches font escale sur la Butte pour une chasse aux œufs qui sent bon la glycine, les pinceaux et le chocolat. Le Musée de Montmartre invite les petits (de 2 à 12 ans) à fouiller les buissons, longer les allées et soulever les fleurs dans les magnifiques Jardins Renoir pour retrouver cinq œufs de la même couleur, sésame vers du chocolat. Et pour les plus chanceux – ou les plus futés – quelques œufs dorés se sont glissés dans le décor : ils donneront droit à une surprise encore plus sucrée. Attention : les réservations se font uniquement en ligne, et chaque enfant doit être accompagné d’un adulte prêt à l’aider (ou à le freiner) dans sa course effrénée.

© Jessica Kroon