Pâques : les lieux pour partir à la chasse aux œufs en famille

Puisque ça n’étonne personne que, pour Pâques, on parte en quête d'œufs en chocolat pondus par des lapins ou des cloches, voilà trois lieux où faire le plein de cacao durant le week-end pascal !

Une petite chasse entre moulures et dorures, ça vous dit ? Alors, direction le Meurice, qui cache pour la première fois des chocolats signés Grolet dans ses salons chicos. Pendant que les enfants partent en exploration (encadrés par des animateurs !), les parents, eux, profitent d’une pause sucrée avec brioche, un big-brest au chocolat et une boisson chaude.

Photograph: Hotel Le Meurice

Quand ? Le samedi 19 de 14h00 à 15h30 et de 16h00 à 17h30

Où ? 228 rue de Rivoli, Paris 1er

Combien ? 65€ par adulte, 35€ par enfant

Réservation obligatoire : 01 44 58 10 44

Les 4 500 m² du food court italien du 13e vont être transformés en un vaste terrain de chasse en famille durant ce week-end pascal. Plus de 1 000 œufs en chocolat vont être dispersés tout au long du week-end entre wagons de train, comptoirs et la terrasse de La Felicità. Mais attention, pour remplir son panier, il va falloir relever des défis, comme répondre à des questions sur Pâques posées par des lapins géants ! Oui, c’est ça aussi, être parent.

© Jérôme Galland

Quand ? Le 20 et le 21 avril de 11h à midi

Où ? 5 parv. Alan Turing, Paris 13e

Combien ? 10€ pour une famille de quatre

Réservation obligatoire ici

Le jardin et la terrasse le long de la Petite Ceinture vont être le cadre bucolico-ferroviaire de cette chasse réservée aux enfants de 2 à 10 ans, tout le week-end, durant six sessions d’une heure (réservation obligatoire !). Mais il n’y a pas que les œufs dans la vie : la Recyclerie pense aux plus petits pour le week-end pascal avec des stands de déguisement, un troc de jeux et de livres, ou encore des ateliers de poterie et de recyclage.

© Time Out / AW

Quand ? Du 19 au 21 avril à 14h, 15h et 16h

Où ? 83 bd Ornano, Paris18e

Combien ? Prix libre

Réservation obligatoire ici