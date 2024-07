On peut lever les yeux au ciel et secouer les mains avec les doigts en cône à propos du groupe Big Mamma et son Italie d’école de commerce, mais il faut reconnaître qu’ils savent faire tourner des restaurants et gérer des approvisionnements.

Adossée depuis 2018 à la Station F, la Felicità se veut le plus grand restaurant d’Europe (4 500 m2 d’ancien entrepôt ferroviaire sous un ciel de béton, entre wagons réhabilités, collec’ de tapis et forêt de tables) – mais si on le considère comme un food court, il est plus petit que la Communale par exemple.

Il offre six lieux de restauration dans le calme et la tranquillité d’un hall de gare un 1er août : une boulangerie pour pizzas à la coupe et sandwichs à la foccacia, un comptoir à burgers, des pâtes, une pizzeria au feu de bois et une pâtisserie. Rien à dire sur la qualité des produits artisanaux transalpins (comment font-ils pour fournir de tels volumes ?), qui ne se dissout pas dans le volume dantesque de l’endroit : la pizza napolitaine margherita affiche des goûts tranchés et une pâte très honnête, les iconiques mafalde à la truffe et mascarpone bien al dente (19,50 €) se boulottent en deux coups de fourchette. Même le tiramisu n’a pas à rougir. Seul le burger déçoit par rapport à la concurrence. Notons que le service adossé à une appli hyper-rodée est plus rapide qu’une première balle d’Isner : à peine a-t-on validé que le bip-bip retentit et on doit cavaler chercher notre pitance. Pas de vins de la Botte ici, on boit des bières de la Paname Brewing Company ou des classiques du cocktail.

En résumé, une aire de restauration pas donnée, mais idéale si vous êtes en bande, perdu et affamé dans le 13e (on ne veut pas savoir ce qu’il s’est passé).

Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !