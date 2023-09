Dans une friche géante de 2,5 hectares, une teuf gratos avec DJ sets et barbecue en libre-service

Et là, sans prévenir, le Souk vient faire du barouf dans la rentrée festive parisienne. Soukmachines, le collectif derrière certains des lieux et noces les plus attrayants de l’époque – la Halle Papin, l’Orfèvrerie, le Pavillon du Docteur Pierre, c’est eux –, vient de nous annoncer en loucedé une teuf pour fêter son passage à la majorité ce vendredi 22 septembre. Oui, c’est ce week-end et c’est gratuit avant 23h, 10 € ensuite.

Soukmachines accueillera ses fidèles à l’Eclair, leur nouvel espace de 2,5 hectares ouvert cet été dans d’anciens labos de matériel de cinéma à Epinay-sur-Seine. Pendant 13 heures (de 18h à 7h), les visiteurs pourront se familiariser avec le parc de 2,5 hectares, s’enfiler des saucisses au kilomètre grâce aux barbecues en libre-service, zieuter les installations artistiques des résident(e)s et danser devant les différentes scènes. Parmi les premiers blazes, on devrait tomber à la renverse avec les danseurs aériens de la compagnie Georges Lakhdar et échauffer nos ischios devant le duo Kabylie Minogue et leurs piques électroniques sauce Moyen-Orient. Pour un truc tricoté à la dernière minute, ça s’annonce sacrément bien.

Quand ? vendredi 22 septembre 2023, de 18h à 7h.

Où ? 8 avenue Lattre-de-Tassigny, 93800 Epinay-sur-Seine.

Combien ? gratuit avant 23h, 10 € après.