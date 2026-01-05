Paris accueille désormais le plus long téléphérique urbain d’Europe

Un chantier de longue haleine

Dix ans de travaux et 138 millions d’euros d’investissement

Septième téléphérique urbain mis en service en France, le projet a représenté un investissement de 138 millions d’euros. Sa réalisation s’est étendue sur près de dix ans, un délai que Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a qualifié auprès du Telegraph de « véritable parcours d’obstacles de dix ans ».

Une liaison directe entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges

Inauguré le samedi 13 décembre dernier, le Paris Téléphérique, également appelé Câble C1, relie Créteil à Villeneuve-Saint-Georges. Le trajet, qui dure environ 40 minutes en bus ou en voiture, est ramené à 18 minutes en téléphérique. La ligne compte 105 cabines, d’une capacité maximale de dix passagers chacune, et devrait transporter environ 11 000 voyageurs par jour.

« C’est une vraie avancée en matière de transports. Les routes sont souvent saturées le matin », explique Salimatou Bah, habitante de Limeil-Brévannes. « On se demandait si les gens allaient hésiter, mais je pense qu’il faut simplement un temps d’adaptation. »