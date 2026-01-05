Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Paris accueille désormais le plus long téléphérique urbain d’Europe

Le tracé, long de près de cinq kilomètres, relie plusieurs quartiers isolés du sud-est de la capitale et a enfin ouvert au public après plus de dix ans d’un véritable parcours d’obstacles.

Écrit par
La Rédaction
Un nouveau téléphérique urbain en service à Paris
© Laurent Grandguillot
Publicité

Alors que les téléphériques sont le plus souvent associés aux stations de ski ou aux zones montagneuses, le plus long téléphérique urbain d’Europe est désormais en service à Paris. La capitale dispose déjà d’un réseau de métro étendu, mais cette nouvelle infrastructure, longue d’environ cinq kilomètres, a été conçue pour améliorer la desserte des quartiers les plus enclavés du sud-est parisien, en connexion avec la ligne 8 du métro.

Un chantier de longue haleine

Dix ans de travaux et 138 millions d’euros d’investissement

Septième téléphérique urbain mis en service en France, le projet a représenté un investissement de 138 millions d’euros. Sa réalisation s’est étendue sur près de dix ans, un délai que Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a qualifié auprès du Telegraph de « véritable parcours d’obstacles de dix ans ».

Une liaison directe entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges

Inauguré le samedi 13 décembre dernier, le Paris Téléphérique, également appelé Câble C1, relie Créteil à Villeneuve-Saint-Georges. Le trajet, qui dure environ 40 minutes en bus ou en voiture, est ramené à 18 minutes en téléphérique. La ligne compte 105 cabines, d’une capacité maximale de dix passagers chacune, et devrait transporter environ 11 000 voyageurs par jour.

« C’est une vraie avancée en matière de transports. Les routes sont souvent saturées le matin », explique Salimatou Bah, habitante de Limeil-Brévannes. « On se demandait si les gens allaient hésiter, mais je pense qu’il faut simplement un temps d’adaptation. »

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.