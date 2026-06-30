Paris classée parmi les plus belles villes du monde selon Time Out

D’après une enquête Time Out menée auprès de plus de 24 000 habitants à travers le monde, Paris figure parmi les plus belles villes du monde. La capitale française se classe troisième en Europe, derrière Édimbourg et Lisbonne.

C’est bien beau d’avoir des transports qui roulent, des parcs où s’étaler, des restos à tous les coins de rue et une vie culturelle qui carbure. Mais quand une ville réussit en plus à vous mettre une petite claque esthétique au détour d’un boulevard, c’est tout de suite une autre histoire.

Et pour savoir si une ville est vraiment belle, autant demander à ceux qui la pratiquent tous les jours. Dans sa grande enquête annuelle, Time Out a interrogé plus de 24 000 habitants sur leur rapport à leur ville : son ambiance, ses sorties, sa qualité de vie, mais aussi sa beauté. Résultat : dix villes dans le monde ont été jugées belles par une majorité de leurs habitants. Des reliefs spectaculaires du Cap aux vues de Chicago sur le lac Michigan, le classement fait voyager large. Mais côté beauté urbaine, l’Europe a clairement raflé la mise.

Deuxième du classement mondial, mais première ville européenne, Édimbourg arrive en tête sur le continent avec 84 % d’habitants conquis par sa beauté. Il faut dire que la capitale écossaise a de sérieux arguments : les élégantes façades géorgiennes de la New Town, les ruelles médiévales en vrac de l’Old Town, les flèches gothiques qui percent le ciel… Bref, une ville qui se visite autant avec les mollets qu’avec les yeux.

Lisbonne suit en cinquième position du classement général, et deuxième en Europe, avec 74 %. Là encore, difficile de faire comme si on ne voyait rien : rues en pente dramatique, azulejos, points de vue sur le Tage et lumière dorée en option quasi permanente.

Paris complète le podium européen avec 68 % d’habitants qui la jugent belle. Pas vraiment une surprise pour une ville dont la carte postale fonctionne encore à plein régime : façades haussmanniennes, balcons en fer forgé, perspectives monumentales, ponts sur la Seine, toits gris et monuments.

Voici les 6 plus belles villes d’Europe selon les habitants interrogés par Time Out :