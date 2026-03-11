Paris classée 22e meilleure ville du monde par Time Out

[category]
[title]
Paris n'est pas n°1, mais elle est imbattable sur un point.
Chaque année, Time Out publie son classement des meilleures villes du monde, élaboré à partir des réponses de plus de 24 000 citadins. Depuis dix ans, ce sondage prend le pouls des grandes métropoles du XXIe siècle, pas seulement en comptant restaurants, bars et musées, mais en cherchant à mesurer ce qu'on y ressent : amour, bonheur, communauté, accessibilité, qualité de vie.
Dans ce classement forcément subjectif, Paris pointe à la 22e place, derrière Melbourne (réputée pour sa gastronomie), Shanghai (saluée pour ses prix abordables) et Edimbourg (dont les espaces verts font le bonheur des habitants). Pas de grand parc naturel en plein centre, certes, mais Paris, 22e du top, respire mieux : le vélo gagne du terrain (la capitale a récemment été sacrée capitale européenne du vélo), des forêts urbaines surgissent, et la Seine, désormais propre, est ouverte à la baignade en été.
Paris est aussi la seule ville à avoir reçu un score parfait pour sa scène artistique et culturelle, jugée « bonne » ou « incroyable » par l'ensemble des sondés, sans doute portés par les réouvertures récentes du musée de la Vie romantique, du Palais de la Découverte et des tours de Notre-Dame. Côté cuisine, 97 % des sondés sont ravis d'une scène culinaire sans cesse en mouvement, dont la tendance du moment est la cuisine au feu de bois comme chez Orson, Cypsèle, Marie Akaneya ou Oh My Jerk.
[category]
[title]
Discover Time Out original video