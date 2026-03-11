Paris classée 22e meilleure ville du monde par Time Out

Paris est aussi la seule ville à avoir reçu un score parfait pour sa scène artistique et culturelle, jugée « bonne » ou « incroyable » par l'ensemble des sondés, sans doute portés par les réouvertures récentes du musée de la Vie romantique, du Palais de la Découverte et des tours de Notre-Dame. Côté cuisine, 97 % des sondés sont ravis d'une scène culinaire sans cesse en mouvement, dont la tendance du moment est la cuisine au feu de bois comme chez Orson, Cypsèle, Marie Akaneya ou Oh My Jerk.