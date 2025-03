Paris dans le top 10... des villes les plus stressantes au monde à visiter

Certaines villes testent plus vos nerfs que votre envie d’explorer. Bruit, foule, pollution, transports galère… Une étude a classé les destinations les plus stressantes du monde. Et forcément, Paris est dedans.

On adore dresser la liste des spots les plus stylés, les plus cool, les plus fascinants du globe. Mais il faut bien l’admettre : certaines villes sont plus synonymes de crise de nerfs que de détente. Aujourd’hui, on change d’ambiance – respirez un grand coup.

La boîte de plongée DIPNDIVE s’est amusée à classer les 10 destinations les moins tourist-friendly de la planète, en s’appuyant sur des critères pas franchement rassurants : foule oppressante, bruit incessant, air irrespirable, transports hors de prix et criminalité en embuscade. Chaque ville a hérité d’une note sur 100 : plus le score grimpe, plus la visite promet d’être éprouvante.

Et la palme de la ville la plus stressante selon cette étude revient à… Las Vegas. Eh oui, Sin City décroche un joli 95/100 au classement du chaos, grâce à un combo gagnant : une densité touristique délirante (187 000 visiteurs pour 100 000 habitants) et un vacarme incessant. Certes, manger et se déplacer ne vous ruinera pas totalement, mais arpenter le Strip semble être une épreuve en soi.

Juste derrière, San Francisco rafle la médaille d’argent avec un score de 93, suivie de New York et son 83 bien tassé. D’ailleurs, les États-Unis dominent largement ce top 10 des villes les plus stressantes, avec pas moins de six représentants : Los Angeles (79), San Diego (76) et Portland (72) s’invitent également à la fête.

Et cocorico, Paris ferme la marche de ce classement des villes où vos nerfs risquent de jouer aux montagnes russes. Bruit, foule, prix qui piquent et transports en mode loterie, la Ville Lumière coche toutes les cases du stress urbain. Rien de bien surprenant pour quiconque a déjà tenté de choper un taxi un soir de pluie ou s’est retrouvé coincé sur la ligne 13 à l’heure de pointe.

Voici les 10 villes du monde où votre taux de cortisol risque de grimper en flèche :