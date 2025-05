Paris élue meilleure ville du monde pour la culture en 2025 par Time Out

C’est officiel : Paris trône en haut du classement des villes les plus culturelles du monde en 2025, selon Time Out. Une première place décrochée devant Florence et Édimbourg, grâce à une scène culturelle qui mêle chefs-d’œuvre et salles obscures, grandes messes lyriques et nuits de festival.

En 2025, Time Out a sondé plus de 18 500 citadin(e)s aux quatre coins du globe pour savoir où l’art et la culture battent vraiment le pavé – et, forcément : Paris décroche la première place.

Paris en tête du classement des meilleures villes du monde pour la culture en 2025

Il faut dire que, cette année, Paris explose de projets culturels. Le Grand Palais a rouvert en fanfare avec une expo mode signée Dolce & Gabbana, tandis que le Centre Pompidou fait ses adieux avec Paris Noir, ode aux scènes afro. La Fondation Cartier a déménagé au Palais-Royal pour un nouveau départ architectural signé Jean Nouvel. Les tours de Notre-Dame ont de nouveau accueilli les visiteurs, panorama sur la résilience. Et à l’automne, JR transformera le Pont Neuf en grotte monumentale, hommage saisissant à Christo.

Mais la culture ne dort jamais – et Paris non plus. Car pendant que les institutions brillent en plein jour, la scène nocturne s’est réinventée dans l’ombre des strobes. Non, Paris la nuit, ce n’est pas fini ! La preuve avec trois clubs en dur apparus depuis octobre 2024 (Essaim, La Fête, Mia Mao) et un autre sur la Seine en mars 2025 (Pisiboat). Et pour ceux qui préfèrent les chefs-d’œuvre aux pulsations nocturnes, les musées aussi ont embrassé la nuit. Cette année, la Fondation Louis Vuitton, pro en la matière, a, par exemple, marqué les esprits avec David Hockney 25, exposition d’envergure ponctuée de nocturnes festives.

Le 17 mai prochain, à l’occasion de la Nuit des Musées, tout Paris jouera le jeu : Carnavalet, Bourse de Commerce, musée Picasso ou Arts décoratifs mêleront culture, musique et lumière jusque tard dans la nuit. Et ce n’est pas tout : le printemps parisien déploie une énergie presque euphorisante. Les scènes se transforment en skateparks ou en châteaux gonflables, certains spectacles flirtent avec l’apesanteur et les ballets prennent des airs de fête. La création performative se réinvente, entre happening joyeux et vertige scénique. Résultat : une offre pléthorique de shows qui osent et bousculent. Preuve, s’il en fallait une, qu’à Paris, le spectacle n’a plus de rideau.

Les 20 villes les plus culturelles du monde cette année

Et dans le reste du classement ? Des musées aux raves sous terre, des galeries de quartier aux festivals perchés, 19 autres villes qui font battre le cœur de la culture en 2025. Accessibles, créatives, parfois un peu fous : ce sont les spots où l’art se vit partout, tout le temps, et par tout le monde. Sur le podium, juste derrière la capitale française : Florence et Édimbourg. Et puis, Mexico City, Sydney, Barcelone, Chicago, Lisbonne...

Rendez-vous par ici pour découvrir l'intégralité du classement des 20 meilleures villes du monde pour la culture en 2025 selon Time Out.