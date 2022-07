Paris dans les étoiles : des télescopes dispos gratuitement dans les parcs parisiens

Cet été, les Parisiens vont passer une bonne partie de leur temps la truffe en l’air. Si l’on vous a déjà listé les cinémas en plein air et parlé du programme numérique Destination Cosmos à l’Atelier des Lumières, un événement proposera également d’aller vers l’infini et au-delà. Du 8 juillet au 3 septembre, l’Association française d’astronomie revient dans les parcs et jardins parisiens pour 20 soirées gratuites d’observation.

A chaque étape, les visiteurs seront invités – sans inscription préalable – de 21h à 1h à regarder le ciel à l’aide du matériel fourni (lunettes et télescopes) avec, à l'appui, les commentaires des pros de l’association. Vous pouvez aussi venir avec votre propre matos. Cette édition 2022 s’arrêtera dans 15 jardins et parcs de la capitale dont trois seront visités pour la première fois : Monceau, Chapelle-Charbon et la Butte-du-Chapeau-Rouge. On vous laisse avec les dates et les lieux précis.

Vendredi 8 juillet – Square Louise-Michel (18e)

Samedi 9 juillet – Jardin du Ranelagh (16e)

Samedi 16 juillet – Parc Monceau (8e)

Dimanche 17 juillet – Square Séverine (20e)

Vendredi 22 juillet – Chapelle-Charbon (18e)

Samedi 23 juillet – Martin-Luther-King (17e)

Vendredi 29 juillet – Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge (19e)

Samedi 30 juillet – Square Georges-Méliès (12e)

Dimanche 31 juillet – Place des Vosges (4e)



Jeudi 4 août – Parc Montsouris (14e) (h24)

Dimanche 7 août – Square Louise-Michel (18e)

Samedi 13 août – Jardin du Ranelagh (16e)

Dimanche 14 août – Buttes Chaumont (19e)

Vendredi 19 août – Parc André-Citroën (15e)

Samedi 20 août – Jardin d'Eole (18e)

Dimanche 21 août – Martin-Luther-King (17e)

Vendredi 26 août – Square Séverine (20e)

Samedi 27 août – Jardin Villemin (10e)

Vendredi 2 septembre – Les Grands Explorateurs (6e)

Samedi 3 septembre – Parc Montsouris (14e)