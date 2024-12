Paris décroche sa place dans le top 10 mondial des villes les plus stressantes...

Se relaxer en vacances, c’est normalement le but, non ? Pourtant, certaines destinations vous filent plus d’angoisse qu'un voyage en RER B. Et Paris, notre chère capitale, figure dans le (triste) classement des 10 villes les plus stressantes du monde.

D’après une étude signée Radical Storage (plateforme qui propose des solutions de consigne à bagages) – qui a passé au crible 97 409 avis d’attractions touristiques dans 100 villes du monde – la ville la plus stressante du monde est, apparemment : Tokyo ! 25,2 % des avis sur la capitale japonaise contiennent des mots et expressions liés à l’anxiété, et 60 % de ces mentions concernent les foules – ce qui n’est guère surprenant étant donné qu’il s’agit de la ville la plus peuplée du monde.

Si Tokyo, Osaka et Kyoto raflent le podium des villes les plus oppressantes (allez gérer les foules nipponnes sans perdre votre calme), Paris, elle, s’offre une place dans le top 10, flanquée de New York et Shanghai. Une médaille qu’on aurait bien laissée à d’autres. Les trois mots qui reviennent souvent pour Paris ? "Foules", "désorganisation" et "stress". Un shot d’anxiété bien corsé, mixé avec la file d’attente du Louvre, la galère du métro bondé et le grand classique : la commande incomprise en terrasse.

Voici les 10 villes les plus "anxiogènes" du monde