Paris domine le classement des musées les plus fréquentés de l’Union européenne

Champion d’Europe, encore !

Écrit par
Smael Bouaici
Paris France September 2018, Louvre museum pyramid during day time in summer
Photograph: Shutterstock
Les chiffres ne mentent pas : Paris reste la ville culturelle numéro 1 du continent en plaçant quatre lieux dans le top 10 des musées les plus fréquentés de l’Union européenne, selon les comptes du portail Statista publiés en 2025 (sur les données 2023).

En tête, et largement, c’est bien sûr le Louvre avec 8,86 millions de visiteurs par an (ça fait plus de 24 000 entrées par jour !). A la deuxième place, on trouve le musée d’Orsay avec 3,87 millions de visiteurs, puis le musée du Prado à Madrid, avec 3,34 millions de visiteurs.

Les deux autres institutions parisiennes dans le classement sont le Centre Pompidou (2,62 millions) et la Cité des Sciences et de l’industrie (2,5 millions), aux 6e et 7e places.

Bon, notons quand même que si les Anglais n’avaient pas brexité, ils caseraient deux musées sur le podium, avec le British Museum (5,82 millions) et la Tate Modern (4,74 millions). Mais vu le programme hallucinant des expositions de la rentrée 2025, il y a peu de chances que Paris (déjà élue meilleure ville du monde pour la culture) perde sa couronne !

