Paris élue parmi les 10 villes les plus agréables à parcourir à pied au monde

Si Melbourne a été sacrée meilleure ville du monde au classement général des Best Cities de Time Out cette année, c'est la capitale sud-coréenne, Séoul, qui rafle la mise côté marche à pied. Pas moins de 93 % des habitants interrogés jugent leur ville « bonne » ou « excellente » à parcourir à pied. De quoi faire taire ceux qui pensaient que taille rimait forcément avec galère. Le score de Séoul tient avant tout à des infrastructures imaginées pour les piétons et à un sentiment de sécurité que beaucoup d'autres mégalopoles lui envient. Le Cheonggyecheon, cours d'eau de 10 km bordé d'une promenade soignée, relie les principales stations de métro et attractions du centre-ville. Le Seoullo 7017, parc suspendu d'un kilomètre construit sur une ancienne voie rapide, complète le tableau.

En deuxième position, séparée de Séoul par seulement 0,08 point, une capitale autrement plus pittoresque : Édimbourg, 93 % elle aussi. Ruelles pavées et montées qui font souffler n'ont pas empêché la ville écossaise de décrocher ce score. C'est même précisément pour ça qu'on s'y rend, que ce soit pour grimper jusqu'à Arthur's Seat ou rejoindre à pied le château, la vieille ville et les Galeries nationales, tous à distance raisonnable les uns des autres.

Reste que pour nous, c'est évidemment la 7e place qui retient l'attention : Paris, 88 %, talonnant Stockholm et devançant Singapour. La ville lumière n'avait pas attendu ce classement pour se savoir faite pour la flânerie, mais les chiffres confirment ce que les Parisiens savent depuis longtemps. Sous l'impulsion d'Anne Hidalgo, la circulation automobile a fondu de plus de moitié en vingt ans, les terrasses ont reconquis les trottoirs, et plus de 300 rues aux abords des écoles ont été rendues aux piétons. Une transformation silencieuse, mais radicale.