Paris élue parmi les villes les plus culturelles du monde !

Dans la longue tradition des questionnaires Time Out – coucou les Local Awards –, un nouveau classement vient d’éclater à la face du Web, celui des 20 villes les plus culturelles du monde. Et comme vous vous en doutez, vu qu’il est question de culture, Paris y figure !

Pour tricoter ce classement, plus de 21 000 citadins du monde entier ont été interrogés sur l’aspect culturel de leur ville, avec des questions sur l’offre culturelle, sur sa diversité ou sur son aspect abordable (ou pas). Après analyse des résultats et remue-méninges entre les différentes rédactions a été établi ce top 20, avec une seule ville par pays. C’est les résultats que vous voulez ? Les voici.

Mexico au top, Paris 11e

Au top du top, on trouve Mexico, qui fanfaronne avec sa scène artistique en constant mouvement. Derrière, c’est Prague et sa gueule de musée à ciel ouvert : puis Cape Town et son offre culturelle à la diversité folle. Et Paris dans tout ça ? Eh bien Paris arrive aux portes du top 10, à la 11e place !

Forcément, on fait un peu la moue, sachant qu’à Paris, on peut enchaîner une visite au Louvre avec un passage dans une galerie du Marais sous le radar, avant d’aller finir sa soirée à la Station, cette ex-gare de charbon accueillant aujourd’hui la fine fleur de l’underground musical. Allez, c’est pas grave, on se donne rendez-vous l’an prochain, paraît que ce sera une année à médailles.