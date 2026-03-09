Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Paris figure dans le top 20 des meilleures villes du monde pour fonder une famille, selon un nouveau rapport

Classée 11e, la capitale s’impose comme l’une des destinations les plus solides pour les jeunes parents, entre offre culturelle tentaculaire, activités pour enfants à la pelle et cadre de vie qui, malgré ses défauts bien connus, continue de faire le poids.

Liv Kelly
Écrit par
Liv Kelly
Travel Writer
Paris figure dans le top 20 des meilleures villes du monde où élever une famille
© Photo de Sheng L sur Unsplash
Publicité

Choisir la ville où faire grandir sa tribu, ce n’est pas juste une affaire de carte postale. Bien sûr, il y a l’essentiel, la sécurité. Mais il faut aussi compter avec des critères autrement plus terre à terre : le congé parental, le coût de la vie, les aides disponibles. Et si la campagne garde pour elle le fantasme des cabanes et des bottes pleines de boue, la ville, elle, promet une enfance plus remuante, plus dense, pleine de possibles. Reste une question, quelles sont celles qui offrent vraiment le package complet aux jeunes familles ?

C’est précisément ce qu’a cherché à trancher un nouveau rapport signé Compare the Market AU. Pour établir son classement, l’étude a passé au tamis neuf critères, ensuite pondérés pour attribuer à 50 villes un score global. Dans le lot : la sécurité, le World Happiness Score, le nombre d’activités à faire avec des enfants, le coût mensuel de la vie, les dépenses nationales consacrées aux aides familiales, la durée légale du congé parental, les taux nationaux de vaccination infantile, les budgets alloués à l’éducation et la quantité d’espaces verts par habitant. Oui, autant dire qu’ils ont ratissé large.

D’après l’étude, la meilleure ville au monde pour élever une famille n’est autre que Brisbane. Avec un score global de 6,457, la capitale du Queensland, en Australie, s’est hissée en tête du classement, portée notamment par ses très bons résultats en matière de sécurité, de vaccination infantile à l’échelle nationale et de quantité d’espaces verts par habitant, un chiffre qui grimpe tout de même à 84,89.

L’Australie ne s’est d’ailleurs pas contentée de placer Brisbane sur la première marche. Sydney, Perth et Melbourne occupent aussi les cinquième, sixième et septième places du classement, pendant que la Nouvelle-Zélande glisse elle aussi deux villes dans le top 20, avec Auckland et Wellington. Côté Europe, c’est Londres qui s’en sort le mieux, notamment grâce à son impressionnante réserve d’activités à faire en famille. Helsinki décroche, elle, la quatrième place, portée entre autres par ses excellents résultats en matière de dépenses nationales consacrées à l’éducation (un critère sur lequel seule Stockholm fait mieux). 

Paris se hisse à la 11e place du classement, juste derrière Séoul et devant New Delhi, ce qui en fait l’une des villes européennes les mieux positionnées pour élever une famille. Une présence dans le top 20 qui confirme que la capitale ne se résume finalement pas à son coût de la vie ou à son rythme effréné. Entre ses espaces verts, son offre culturelle pléthorique, ses infrastructures et la quantité d’activités pensées pour les enfants, Paris conserve de solides arguments pour les jeunes parents. Bref, oui, la ville peut épuiser, mais elle sait aussi sacrément bien occuper les marmots.

Voici les 20 meilleures villes où élever une famille

  1. Brisbane, Australie
  2. Londres, Royaume-Uni
  3. Auckland, Nouvelle-Zélande
  4. Helsinki, Finlande
  5. Sydney, Australie
  6. Perth, Australie
  7. Melbourne, Australie
  8. Stockholm, Suède
  9. Berlin, Allemagne
  10. Séoul, Corée du Sud
  11. Paris, France
  12. New Delhi, Inde
  13. Prague, République tchèque
  14. Copenhague, Danemark
  15. Barcelone, Espagne
  16. Lisbonne, Portugal
  17. Wellington, Nouvelle-Zélande
  18. Rome, Italie
  19. Vienne, Autriche
  20. Madrid, Espagne
À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.