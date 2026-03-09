Paris figure dans le top 20 des meilleures villes du monde pour fonder une famille, selon un nouveau rapport

D’après l’étude, la meilleure ville au monde pour élever une famille n’est autre que Brisbane. Avec un score global de 6,457, la capitale du Queensland, en Australie, s’est hissée en tête du classement, portée notamment par ses très bons résultats en matière de sécurité, de vaccination infantile à l’échelle nationale et de quantité d’espaces verts par habitant, un chiffre qui grimpe tout de même à 84,89.
L’Australie ne s’est d’ailleurs pas contentée de placer Brisbane sur la première marche. Sydney, Perth et Melbourne occupent aussi les cinquième, sixième et septième places du classement, pendant que la Nouvelle-Zélande glisse elle aussi deux villes dans le top 20, avec Auckland et Wellington. Côté Europe, c’est Londres qui s’en sort le mieux, notamment grâce à son impressionnante réserve d’activités à faire en famille. Helsinki décroche, elle, la quatrième place, portée entre autres par ses excellents résultats en matière de dépenses nationales consacrées à l’éducation (un critère sur lequel seule Stockholm fait mieux).
Paris se hisse à la 11e place du classement, juste derrière Séoul et devant New Delhi, ce qui en fait l’une des villes européennes les mieux positionnées pour élever une famille. Une présence dans le top 20 qui confirme que la capitale ne se résume finalement pas à son coût de la vie ou à son rythme effréné. Entre ses espaces verts, son offre culturelle pléthorique, ses infrastructures et la quantité d’activités pensées pour les enfants, Paris conserve de solides arguments pour les jeunes parents. Bref, oui, la ville peut épuiser, mais elle sait aussi sacrément bien occuper les marmots.
Voici les 20 meilleures villes où élever une famille
- Brisbane, Australie
- Londres, Royaume-Uni
- Auckland, Nouvelle-Zélande
- Helsinki, Finlande
- Sydney, Australie
- Perth, Australie
- Melbourne, Australie
- Stockholm, Suède
- Berlin, Allemagne
- Séoul, Corée du Sud
- Paris, France
- New Delhi, Inde
- Prague, République tchèque
- Copenhague, Danemark
- Barcelone, Espagne
- Lisbonne, Portugal
- Wellington, Nouvelle-Zélande
- Rome, Italie
- Vienne, Autriche
- Madrid, Espagne