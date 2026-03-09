Paris figure dans le top 20 des meilleures villes du monde pour fonder une famille, selon un nouveau rapport

Classée 11e, la capitale s’impose comme l’une des destinations les plus solides pour les jeunes parents, entre offre culturelle tentaculaire, activités pour enfants à la pelle et cadre de vie qui, malgré ses défauts bien connus, continue de faire le poids.

Choisir la ville où faire grandir sa tribu, ce n’est pas juste une affaire de carte postale. Bien sûr, il y a l’essentiel, la sécurité. Mais il faut aussi compter avec des critères autrement plus terre à terre : le congé parental, le coût de la vie, les aides disponibles. Et si la campagne garde pour elle le fantasme des cabanes et des bottes pleines de boue, la ville, elle, promet une enfance plus remuante, plus dense, pleine de possibles. Reste une question, quelles sont celles qui offrent vraiment le package complet aux jeunes familles ?

C’est précisément ce qu’a cherché à trancher un nouveau rapport signé Compare the Market AU. Pour établir son classement, l’étude a passé au tamis neuf critères, ensuite pondérés pour attribuer à 50 villes un score global. Dans le lot : la sécurité, le World Happiness Score, le nombre d’activités à faire avec des enfants, le coût mensuel de la vie, les dépenses nationales consacrées aux aides familiales, la durée légale du congé parental, les taux nationaux de vaccination infantile, les budgets alloués à l’éducation et la quantité d’espaces verts par habitant. Oui, autant dire qu’ils ont ratissé large.