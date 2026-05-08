Paris Gallery Weekend 2026 : 3 jours de vernissages et d’expos gratuites dans 77 galeries franciliennes

Comme pousser les portes d’une galerie d’art est parfois intimidant, elles seront ouvertes du 29 au 31 mai pour le retour du Paris Gallery Weekend, qui associe 77 galeries franciliennes pour trois jours d'expos et de vernissages gratuits. L'édition 2026 s'annonce chargée : plus de 200 artistes, 64 solo shows, 60 événements répartis entre le Marais, Saint-Germain, Matignon et même Romainville. L'an dernier, 19 000 visiteurs avaient fait le déplacement – et toutes les visites guidées affichaient complet.

Du beau monde au programme côté galeries : Perrotin (Hans Hartung & Pierre Soulages en duo, plus Lee Mingwei), Hauser & Wirth (Paul McCarthy), Galerie Lelong (Kiki Smith et Paula Rego), Galleria Continua avec la nouvelle expo de Loris Cecchini, ou encore Rosson Crow chez Nathalie Obadia.

Cartes blanches et parcours thématiques

Les Cartes blanches sont de retour avec cinq propositions cette année. À la H Gallery, le critique Olivier Kaeppelin réunit quatre artistes femmes autour d'une expo titrée Auprès du cœur sauvage, emprunté à Clarice Lispector. Chez Lilia Ben Salah, c'est Éric Mangion qui donne sa vision à travers le travail de Mohamed Lekleti. In Situ–Fabienne Leclerc accueille quant à elle Seahaven, imaginée par le duo Lou Revel & Félix Félisaz avec cinq artistes émergents.

Nouveauté de l'édition 2025 reconduite cette année, les Zooms proposent des parcours thématiques transversaux – dessin, sculpture, photographie, artistes femmes, scène émergente, environnement –, chacun parrainé par une institution (Drawing Society, MEP, NMWA, Fondation Pernod Ricard…). Un bon moyen de naviguer dans la programmation sans se perdre.

Quand ? 29, 30 et 31 mai.

Où ? dans 77 galeries entre le Marais, Saint-Germain-des-Prés, Matignon, Romainville, Saint-Ouen…

Combien ? Gratuit, infos et programme complet sur le site de Paris Gallery Weekend.

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