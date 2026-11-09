Paris Photo 2026 : les expos et événements à ne surtout pas manquer au Grand Palais

Après avoir réuni 75 000 spectateurs l’an passé, la foire Paris Photo fait son retour au Grand Palais pour sa 29e édition du 12 au 15 novembre 2026. Plus de 150 galeries seront installées dans le secteur Principal, le cœur du réacteur, avec 44 solo shows et 93 expositions collectives, avec notamment Merry Alpern, Stanley Kubrick, Kati Horna ou Miguel Angel Rojas.

On trouvera aussi la sélection Voices, curatée par les commissaires invités Zasha Colah et Francesco Zanot, le secteur Digital pour explorer les dernières évolutions technologiques, le secteur Emergence, avec 20 nouveaux projets internationaux, et le secteur Editions, qui réunit 49 maisons d’édition et libraires, le meilleur endroit pour shopper des cadeaux photo, plus des talks, remise de prix ou signatures. Vaste programme : on a donc repéré pour vous ce qu’il ne faudra pas manquer.

L’installation de Thomas Ruff

Vous ne pourrez pas la rater : à l’entrée de la nef, l’artiste allemand Thomas Ruff, célèbre pour ses Portraits ou ses Tableaux chinois, a installé un mur de 36 mètres de long en forme de rétrospective de quarante ans d'expérimentations photographiques, qui l’auront vu explorer les étoiles comme les nudes sur Internet.

Les photos de jeunesse de Stanley Kubrick

A 17 ans, Stanley Kubrick était photographe pour le magazine Look. Pendant cinq ans, il a documenté les rues de New York avant de démissionner en 1951 pour réaliser ses premiers courts-métrages. La Duncan Miller Gallery a retrouvé une vingtaine de clichés inédits pris par le futur maître du cinéma dans le métro de Big Apple, qui seront présentés au Grand Palais.

Les dernières œuvres de Zanele Muholi

Après sa participation à l'exposition d'Alice Diop au palais d'Iéna en marge d’Art Basel, l’artiste visuelle et photographe sud-africaine Zanele Muholi sera à Paris Photo sur le stand de la galerie Southern Guild, qui présente l’exposition collective La Disparition avec Sandra Brewster, Lebohang Kganye et Silvia Rosi au stand B54. Zanele Muholi sera le vendredi 13 novembre de 17h à 18h dans l’auditorium pour un talk avec Tina Campt et Pablo Larios puis le samedi de 13h30 à 15h pour une séance de signatures de son livre Faces and Phases: 2006–2026.

La collection de photos du Centre Pompidou

Le Centre Pompidou (tout juste inscrit aux monuments historiques), qui dispose d’une des plus importantes collections photographiques du monde avec quelque 40 000 épreuves et 60 000 négatifs, a réuni une centaine d’œuvres qui racontent comment les artistes du XXe siècle se sont emparés d’un médium de plus en plus accessible, et son rôle dans la construction des identités.

Le parcours du bicentenaire

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, Paris Photo propose un parcours à travers deux siècles, à raison d’une œuvre par décennie, de la Jeune fille à la quenouille de Joseph Nicéphore Niépce en 1825 à Two Winds in a Landscape de Yumo Wu en 2026.

La conférence avec Sofia Coppola

Curatrice de la maison d’édition Important Flowers chez l’éditeur de livres d'art MACK, Sofia Coppola s’est souvent intéressée à l’imagerie contemporaine des adolescents, que ce soit à travers ses films ou en publiant le livre American Teen de Joseph Szabo. Elle viendra partager son expérience au cours d'une discussion sur l’influence des livres photos dans la société, en compagnie de Michael Mack, samedi 14 novembre de 14h à 15h dans la galerie Courbe.

Quand ? du 12 au 15 novembre, 13h- 20h (19h le dimanche).

Où ? Grand Palais, avenue Winston-Churchill, Paris 8e.

Combien ? 26-36-41 €.