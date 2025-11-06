Paris vient d’être classée troisième meilleure ville du monde

Le rapport rappelle que Paris mélange toujours héritage et modernité, mais insiste surtout sur la transformation urbaine menée ces dernières années. Depuis 2020, la ville a élargi les zones piétonnes, limité la circulation à 30 km/h et développé un vaste réseau de pistes cyclables (plus de 600 km, avec de nouveaux axes prévus d’ici 2030). L’objectif : rendre les déplacements plus faciles, l’air plus respirable et la ville plus agréable au quotidien. Les Jeux olympiques de 2024 ont servi de vitrine à ces changements, montrant une capitale qui adapte son rythme, repense ses espaces publics et affirme une stratégie urbaine assumée.

Côté transports, le Grand Paris Express et l’extension de la ligne 14 renforcent désormais les liens entre la capitale, la petite couronne et les aéroports. De nouvelles lignes doivent ouvrir d’ici 2027, ce qui contribuera à former l’un des réseaux les plus denses d’Europe.

Le rapport souligne également la modernisation des grands musées. Le Louvre (où un braquage de grande ampleur a récemment eu lieu), le Musée d’Orsay ou encore la Bourse de Commerce sont engagés dans d’importants travaux d’extension et de rénovation, confirmant la place de Paris parmi les capitales culturelles majeures.

Sur le plan économique, la ville continue d’attirer investissements et entreprises innovantes, notamment dans l’intelligence artificielle, les technologies environnementales et la recherche. Le rapport pointe toutefois des disparités persistantes entre certains quartiers, en particulier sur l’accès à l’emploi et note que des programmes publics sont en cours pour y répondre. Enfin, le tourisme reste un pilier. La fréquentation repart à la hausse et la scène gastronomique continue de se diversifier.

