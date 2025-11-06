Paris

Paris vient d’être classée troisième meilleure ville du monde

Paris reste dans le trio de tête des villes les plus influentes au monde, d’après le classement World’s Best Cities.

La Rédaction
Paris se maintient dans le top 3 des meilleures villes du monde selon le rapport World’s Best Cities 2026
Photo de Caleb Maxwell sur Unsplash
Paris vient de prendre la troisième place du classement World’s Best Cities 2026 de Resonance Consultancy. Le rapport passe au crible plus de 270 métropoles et n’en retient que 100, en combinant données concrètes (économie, infrastructures, attractivité) et perception réelle sur le terrain. Londres garde le trône, New York suit, mais Paris reste dans le trio de tête des villes qui comptent à l’échelle mondiale. La capitale continue de peser par sa scène culturelle, son attrait touristique et sa capacité à se transformer sans perdre son identité. 

Paris se hisse parmi les trois premières métropoles mondiales.

Le rapport rappelle que Paris mélange toujours héritage et modernité, mais insiste surtout sur la transformation urbaine menée ces dernières années. Depuis 2020, la ville a élargi les zones piétonnes, limité la circulation à 30 km/h et développé un vaste réseau de pistes cyclables (plus de 600 km, avec de nouveaux axes prévus d’ici 2030). L’objectif : rendre les déplacements plus faciles, l’air plus respirable et la ville plus agréable au quotidien. Les Jeux olympiques de 2024 ont servi de vitrine à ces changements, montrant une capitale qui adapte son rythme, repense ses espaces publics et affirme une stratégie urbaine assumée.

Côté transports, le Grand Paris Express et l’extension de la ligne 14 renforcent désormais les liens entre la capitale, la petite couronne et les aéroports. De nouvelles lignes doivent ouvrir d’ici 2027, ce qui contribuera à former l’un des réseaux les plus denses d’Europe.

Le rapport souligne également la modernisation des grands musées. Le Louvre (où un braquage de grande ampleur a récemment eu lieu), le Musée d’Orsay ou encore la Bourse de Commerce sont engagés dans d’importants travaux d’extension et de rénovation, confirmant la place de Paris parmi les capitales culturelles majeures.

Sur le plan économique, la ville continue d’attirer investissements et entreprises innovantes, notamment dans l’intelligence artificielle, les technologies environnementales et la recherche. Le rapport pointe toutefois des disparités persistantes entre certains quartiers, en particulier sur l’accès à l’emploi et note que des programmes publics sont en cours pour y répondre. Enfin, le tourisme reste un pilier. La fréquentation repart à la hausse et la scène gastronomique continue de se diversifier.

Voici les 10 villes les mieux classées au monde

  1. Londres (Royaume-Uni)
  2. New York (États-Unis)
  3. Paris (France)
  4. Tokyo (Japon)
  5. Madrid (Espagne)
  6. Singapour (Singapour)
  7. Rome (Italie)
  8. Dubai (Émirats arabes unis)
  9. Berlin (Allemagne)
  10. Barcelone (Espagne)
