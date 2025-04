Paris vient d’être désignée comme l'une des 10 villes les plus chères du monde

On se console en se disant qu’on n’a pas fini premiers.

Pas un jour ne passe sans que l’on ne pense au prix délirant de la vie à Paris — et il y a peu de chances que les affres du capitalisme tardif nous laissent souffler de sitôt. Un nouveau rapport du cabinet Henley & Partners vient d’ailleurs confirmer ce que tout le monde soupçonnait déjà : Paris fait partie des villes les plus chères au monde.

Le nerf de la guerre ? L’immobilier

L’étude en question s’est penchée sur un critère très précis : le prix moyen au mètre carré d’un appartement « prime » de 100 à 200 m², soit un bien haut de gamme dans les quartiers les plus recherchés. En tête du classement, sans surprise : Monaco, où ce type de bien atteint en moyenne 36 100 € le mètre carré.

Juste derrière, en deuxième position, New York, qui frôle les 25 600 € du mètre. Si vous vous demandiez pourquoi la ville est aussi hors de prix, l’une des réponses est simple : selon le rapport, elle abrite 384 500 millionnaires. Une concentration de richesse qui ne cesse de faire grimper la valeur du moindre mètre carré.

Comme souvent, la nouvelle déçoit, mais ne surprend pas. Le fait que New York devance des géants comme Hong Kong ou Londres illustre bien l’attractivité toujours aussi brûlante de la ville. Serait-ce l'art, les festivals gastronomiques ou l'aura quasi mythologique de la métropole ? Peut-être un peu de tout ça. En attendant, on espère que ceux qui font grimper les prix penseront un jour à celles et ceux qui vivent dans d’autres tranches d’imposition…

Et Paris dans tout ça ?

Paris décroche la sixième place du classement mondial, juste derrière Saint-Jean-Cap-Ferrat et devant Sydney. Une position qui confirme ce que tous les Parisiens ressentent au quotidien : vivre dans la capitale française relève désormais d’un luxe assumé. L’immobilier y atteint des sommets, en particulier dans les arrondissements centraux, où la pierre est aussi précieuse qu’un sac Hermès vintage. Capitale de la culture, du prestige et du raffinement, Paris continue d’attirer les grandes fortunes… tout en repoussant peu à peu les classes moyennes. Le mythe parisien a un prix – et celui-ci ne cesse de s’envoler.

Voici les 10 villes les plus chères du monde