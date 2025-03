Peacock fait sacrément le beau cette année ! Après une première salve déjà peuplée de gros blazes (Underworld, Charlotte de Witte, KI/KI…), le festival aligne ce jeudi une seconde cohorte bonne à encore filer la salivante. Sur la roue de cette cuvée prévue les 11 et 12 juillet à l'Hippodrome de Vincennes, on trouve en gros et clignotant le nom de ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, dont le récent buzz de la Boiler Room n’est que la juste récompense de plus de dix ans à ravager les clubs du monde entier – pour rappel, il est passé à Concrete en… 2017 et 2018 et viendra le mois prochain à Essaim –, avec ses selectas bastonnant dans toutes les catégories stylistiques et une technique plus solide que ses abdos.

Ses voisins d’affiche donnent aussi envie de prendre une loc cet été avec les deux nouvelles têtes locales Belaria et Olympe4000, pour un B2B qui devrait convoler entre italo-disco, EBM ou acid ; l’une des figures du revival trance batave Job Jobse ; sa compatriote aux fédératrices BO Carista ; la Carioca Babsista qui essorera la fosse avec sa ghetto latin house ; la house de Tatie Dee ; le furibard duo berlinois DJ Heartstring ; ou la première du live A/V du ponte de la techno parisienne François.

À 260 km/h sur la bande d’arrêt d’urgence

On finira avec deux noms qui nous font tout particulièrement de l’œil : celui d’amne, qui a passé les dernières années à côtoyer toute une partie de la scène rap new gen (Luther, Femtogo…) ; et le Tanzanien DJ Travella, affilié au label/festival Nyege Nyege, polisseur du singeli, cet épileptique et instinctif genre électronique donnant globalement envie de rouler les yeux fermés à 260 km/h sur la bande d’arrêt d’urgence. Paon paon paon, qui est là ? Peacock.

Quand ? Vendredi 11 et samedi 12 juillet 2025.

Où ? hippodrome de Vincennes, 2 route de la Ferme, Paris 12e.

Combien ? de 44 à 109 €.