Nouveau lieu et shows exclusifs : Peacock Society lance une 12e édition qui voit double

Peacock Society relance la roue ! Après une édition où il a dû, pour cause de restrictions olympiques, changer ses plans à la dernière minute et passer de Choisy au Parc Floral avec un format resserré sur une nuit, le festival électronique de l’agence We Love Art a annoncé son retour sur deux jours, les 11 et 12 juillet 2025, pour une 12e cuvée qui investira pour la première fois l’hippodrome de Longchamp.

Des légendes à l'affiche de cette nouvelle édition du Peacock Society

Un millésime qui sera débouché dès le vendredi avec une soirée de live où l’on croisera le combo gabber 2.0 allemand Brutalismus 3000 et surtout, pour leur seule date en France après 14 ans d’absence, les vétérans anglais d’Underworld. Appar u dans les années 1980 dans la mouvance new wave/funk/pop, le duo formé de Karl Hyde et Rick Smith a convolé tout au long des 90’s vers des contrées de plus en plus électroniques, avec des albums devenus des classiques (dubnobasswithmyheadman ; Second Toughest in the Infants ; Beaucoup Fish) furetant du côté du dub, de la techno, de la drum’n’bass ou de l’expé, sans oublier leur morceau culte Born Slippy pour le film Trainspotting.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Peacock Society (@peacocksociety)

Un open air toute la journée du samedi

Le lendemain, Peacock Society reviendra à un format qui lui a toujours réussi avec un open air toute la journée du samedi, déplié sur quatre scènes thématiques. Pour le moment, trois (gros) noms ont été lâchés : la Belge Charlotte de Witte pour une selecta techno marteau-pilon ; KI/KI, nouvelle star batave de la techno-trance ; et le DJ « post-dubstep » anglais Joy Orbison, auteur d’un des tubes de l’année passée avec son Flight FM. Pas de doute, c’est bien reparti pour Peacock Society.

Quand ? Vendredi 11 et samedi 12 juillet 2025.

Où ? hippodrome de Longchamp, 2 route de la Ferme, Paris 12e.

Combien ? de 44 à 109 €.