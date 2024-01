Pendant trois jours, le festival MOFO présente le meilleur des scènes alternatives à Saint-Ouen

A Saint-Ouen, juste derrière la tribune Rino Della Negra du stade Bauer, l’un des festivals majeurs des marges musicales revient aboyer en chœur dans son fief de Mains d’Œuvres. Le MOFO, “un festival de niches”, dépliera sa 18e édition du 1er au 3 février, avec une déloc à la Station pour un after supersonique.

Comme tous les ans, et peut-être même davantage cette année, il y aura des moments qui font plisser les yeux (c’est aussi pour ça qu’on y va). Pour donner une idée, pendant trois jours, vous pourrez enchaîner le concert des bidouilleurs synthétiques Rien Virgule avec celui de Chiasme et sa futuriste et venteuse pop rappée, avant de finir dans le cosmos des Anglais de Kelora et leur cyberfolk particulièrement conseillé aux humains.

Egalement sur la notice : les Lillois de Tapeworms et leur shoagaze 2.0 coupé au 8-bits ; un back to back réunissant la Marseillaise TTristana et la Parisienne Vendredear qui devrait détendre les articulations en éclatant toutes les barrières stylistiques ; et la pop électronique de Grand Blanc, groupe qu’on qualifiera de « tête d’affiche ». Il ne reste quasiment plus de préventes mais quelques places seront vendues à l’entrée. Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour éviter un FOMO.

Quand ? du jeudi 1er au samedi 3 février 2024.

Où ? Mains d’Œuvres, 1 rue Charles-Garnier, 93400 Saint-Ouen. La Station, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e.

Combien ? 12-14 euros par soir.