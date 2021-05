Perruche, le resto-bar perché sur le rooftop du Printemps, réouvre en version XXL !

C'est l'été, tout Paris cherche un nouveau perchoir, une terrasse à la coule, où se poser pour picorer et piailler en liberté. Ça tombe bien en voici une, et pas des moindres : Perruche, 500 m2, une oasis de verdure nichée au 9e étage sur le toit du Printemps de l'Homme, loin du bruit et de la fureur. Et de la pollution des pots d'échappement ! Sorti de l'œuf en 2018, le spot, né d'une collaboration entre la team de Daroco (Alexandre Giesbert et Julien Ross) et celle des fondateurs de Monsieur Bleu au Palais de Tokyo, réouvre en version XXL et avec une nouvelle carte.

Banquettes à rayures jaunes et blanches, parasols blancs, cuisine d’inspiration provençale : on se croirait en bord de mer. Un design chaleureux (bois clair, plantes exotiques), et surtout cette vue panoramique à 360° sur tout Paris, façon explose-rétine. Pour déjeuner, boire un cocktail signé du mixologue-star Nicolas de Soto, admirer les couchers de soleil, dîner et faire la fête, ce jardin suspendu s'avère assez idéal.



Où ? Au 9e étage du magasin Printemps de l’Homme, 2, rue du Havre, 9e

Quand ? Dès le jeudi 20 mai 2021. Tous les jours de 12h à 20h30 en service continu. 01 40 34 01 23.