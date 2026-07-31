Perséides 2026 : où et quand voir la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'été à Paris ?

Voici le plan le plus magique de l’été : comme tous les ans à cette période, l’Association française d’astronomie (AFA) investit les parcs de la capitale et met ses télescopes gratuitement à disposition du public à l’occasion de l’opération Paris sous les étoiles.

Ces deux prochaines semaines seront en effet riches en phénomènes astronomiques, avec l’éclipse solaire du 12 août, qu’on pourra observer avec les équipes de l’AFA depuis le parc André-Citroën, et bien sûr la fameuse pluie d’étoiles filantes des Perséides, active (plus ou moins) du 7 au 15 août, avec un pic dans la nuit du 12 au 13 août.

Le vendredi 7 août, l’AFA accueillera les Parisiens au parc Montsouris (14e), le 8 août au jardin d’Éole (18e), le 9 au square Louise-Michel (18e), et donc le mercredi 12 août, la date à ne pas manquer, au parc André-Citroën (15e) à partir de 19h pour enchaîner éclipse et étoiles filantes – parfait pour un premier rencard.

D’autres rendez-vous sont prévus jusqu’au 5 septembre (voir le site de l’AFA). Et n’oubliez pas l’autre spectacle céleste ce week-end (et un peu la semaine prochaine), un coucher de Soleil pile dans l’axe de l’Arc de Triomphe.