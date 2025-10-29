La pionnière de l'hyperpop à la française Oklou clôture sa folle année avec une date à la Salle Pleyel

Et il fallait bien une salle à l’aura aussi puissante pour célébrer son sculptural album "Choke Enough"

Mais c’est quel genre d’année que vient de passer oklou ? Portée par son album Choke Enough, la Poitevine a ensuite aligné un triplé de concerts à la Cigale et au Trianon, une mention de Billie Eilish, un prix Joséphine, une réédition avec FKA twigs, l’enregistrement d’un Tiny Desk et désormais une date à la Salle Pleyel le 16 décembre.

Un album culte

Et il fallait bien une salle à l’aura aussi puissante pour célébrer ce sculptural Choke Enough, le premier (vrai) album d’une des pionnières de l’hyperpop à la française. Autant traversé d’une grâce suspendue que d’une impérieuse envie de danser, le disque a immédiatement été tamponné du sceau du classique. Logique que ça finisse à la Salle Pleyel.

Les places seront mises en vente ce vendredi 31 octobre à 11 h.

Quand ? Mardi 16 décembre 2025

Où ? Salle Pleyel, 252 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e

Combien ? De 35,13 à 41,93 € (billetterie ici)