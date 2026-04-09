Pizza new-yorkaise et chambre stylée : le plan parfait pour finir le week-end.

Une pizza et au lit ! Telle est l’offre proposée par Staycation pour les deux derniers dimanches d’avril. Ok, ça mérite quelques précisions pour bien saisir le potentiel glamour de cette proposition... Le lit ? Il se trouve dans une chambre double supérieure de l’hôtel Château d’Eau dans le 10ᵉ, un 4 étoiles flambant neuf, entièrement décoré par le duo de Necchi Architecture dans un style moderniste revu par les années 80, très inspiré par Andrée Putman. De l’acajou, des miroirs, des murs laqués cisèlent une atmosphère subtilement licencieuse. Vous allez être bien !

Et la pizza ? Elle débarque en room service et vient de chez Rori, le comptoir à slices muy branchouille d’Angela Kong et Antoine Bernardin. Six tranches qui parcourent la carte d’inspi new-yorkaise : tomate et pesto ; pepperoni ; fior di latte ; pomme de terre… À hydrater avec des boissons maison avant de s’offrir un tiramisu en conclusion sucrée. Comptez 149€ le doux tremplin pour vous lancer efficacement vers la semaine.

Par ici pour d'autres hôtels où se retrouver à deux