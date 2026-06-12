5 plans immanquables pour célébrer en grand le mois des Fiertés à Paris

Avant de défiler pour les droits et la reconnaissance des personnes LGBTQIA+ le 27 juin, on vous a dégoté des spectacles, fêtes et expos queer pleine fleur.

Qui dit mois de juin, dit Mois des Fiertés qui va culminer le 27 juin avec la Marche des Fiertés. Mais avant de défiler pour les droits et la reconnaissance des personnes LGBTQIA+, toujours menacés par les conservateurs de tous poils, on vous a dégoté des spectacles, fêtes et expos queer pleine fleur. Ces moments inclusifs et joyeux, à la fois revendicatifs et réjouissants, sont des occasions où, que l'on soit concerné.e.s ou allié.e.s, il est important de se rendre pour montrer que la fierté reste le meilleur antidote à l’intolérance.

Le Fier Gala

Juin, c’est le mois des Fiertés, et quoi de mieux qu’un gala pour les célébrer ? Ce vendredi 12 juin se tiendra donc la première édition du Fier Gala au Théâtre National de l'Opéra-Comique, un événement entre mode et musique mais surtout politique, qui vise à affirmer les droits de la communauté LGBTQIA+. Marrainé et parrainé par l’actrice Raya Martigny et le musicien Woodkid, le gala réunira une quinzaine d’artistes mais aussi les associations et les militant(e)s, accueillis par un long tapis rouge. Le show durera deux heures et demie et proposera plusieurs tableaux autour de duos ou trios d’artistes, accompagnés par les musiciens du Rainbow Symphony Orchestra, un orchestre parisien LGBTQIA+ créé en 1996 par le chef John Dawkins. Le casting, entre pop, électro et performances, est impressionnant avec Bilal Hassani, Eddy de Pretto, Janis, les DJ et danseurs de La CREOLE, Loa Mercury, Lucky Love, Luna, Marguerite, Mélissa Laveaux, Pomme, Sébastien Delage… Qui chantera et dansera avec qui ? Les paris sont ouverts ! A noter que tous les bénéfices de la billetterie seront reversés à des associations, avec cette année Le Refuge, L'Autre Cercle et Les Audacieuses & Les Audacieux.

Quand ? vendredi 12 juin, 20h.

Où ? 1 place Boieldieu, Paris 2e.

Combien ? à partir de 55 €.

Lou Trotignon à la Scala

Si aller passer une soirée avec Lou Trotignon était le meilleur et le plus précieux conseil qu’on puisse vous donner en ce mois de juin ? Jusqu’au 19 juin, l’humoriste et activiste présentera les dernières représentations de son spectacle Mérou à la Scala. Des dernières représentation qui, mois des Fiertés oblige, seront accompagnées de deux autres aguichantes propositions artistiques militantes : les premières parties seront assurées par le cabaret trans Maison Furieuse, tandis qu'une exposition immersive, conçue par le Centre d’archives LGBTQI+ et installée dans les espaces d’accueil, retracera l’histoire des luttes trans en France. Vous y zieuterez le premier drapeau trans, une signalétique dans les toilettes entièrement repensée ou ce téléphone à strass qui diffuse des témoignages de personnes trans. Bref, courez-y !

Quand ? Jusqu'au 19 juin 2026.

Où ? La Scala, 13 boulevard de Strasbourg, Paris 10ᵉ

Combien ? à partir de 12 € (billetterie ici)

© Marina Viguier - Lou Trotignon sur scène

La Bouche

Pour le mois des fiertés, le cabaret queer La Bouche ne reste évidemment pas coi. La troupe composée de Soa de Muse, Grand Soir, Mascare et Bili Bellegarde va se produire le 27 juin au Cabaret Sauvage dans un format étendu sur toute la nuit et qui va mêler burlesque et dancefloor, chansons et BPM. Durant ce Midnight Shift, vous pourrez ainsi profiter à la fois du formidable spectacle de la Bouche et sa variété intersectionnelle, admirer la performance de pole dance signée Roxane Showbiz et chalouper sur les mix de Cheetah (plutôt afro-caribéen) et Amina (plutôt house énergique). Que du bon !

Où ? 59 bd Macdonald, Paris 19ᵉ

Quand ? Samedi 27 juin, 0 h-6 h 30.

After de la Pride radicale

Depuis quelque temps, l’adjectif « radical » a pris le sens péjoratif d’excessif alors qu’au départ, il signifie un retour aux sources, à la racine d’un sujet. Par exemple, la Pride radicale qui va défiler le 14 juin à Paris veut revenir à l’essence du combat queer : la dignité pour tous et toutes ainsi que la fin des systèmes de domination (impérialisme et colonisation inclus). Un vaste et noble combat qui mérite une fête pour décompresser. Ça va se passer à la Flèche d’Or pour un after de 18 h à 1 h de live, de DJ set et de performances avec le collectif Afro Queer Rising, la chorale afroféministe Maré Mananga, la DJ Masika ou le combo pop Mía More and the T… Bref le cauchemar de Bolloré et Stérin.

Où ? 102 bis rue de Bagnolet, Paris 20ᵉ

Quand ? 14 juin, 18 h à 1 h.

Sacred bodies

Pendant le mois des Fiertés, c’est corps à corps queers au 35 rue Blanche ! Jusqu’au 23 juin, l’agence The Norm investit la galerie militante Artivistas avec Sacred Bodies, une expo questionnant les corps à travers les regards et les œuvres du peintre Clément Louis et du photographe Darius Salimi Iruzubieta. Quand les tableaux du premier laissent voir des corps nus dans des poses de danseurs statufiés, les photos du deuxième – dont les fonds sont des peintures réalisées par l’artiste lui-même – font télescoper l’imagerie queer avec les représentations iconiques. Des photos particulièrement mises en valeur avec une scéno tout aussi réfléchie comme cet autel végétalisé.

Quand ? Jusqu'au 19 juin 2026.

Où ? 35 rue Blanche, Paris 9ᵉ

Combien ? Accès libre.