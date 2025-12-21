Les 50 sons qui ont fait l’année 2025, selon Time Out Paris

Notre fil d’Ariane ? Réunir les chansons qui ont traversé notre année en mêlant les auras d’artistes venant du monde entier et de toutes les chapelles musicales

Dans la hotte des rétrospectives, place aux gros morceaux. En ces ultimes jours de l’année, on vous dévoile les 50 morceaux qui ont fait l’année 2025 selon nous. Notre fil d’Ariane ? Réunir les chansons qui ont traversé notre année en mêlant les auras d’artistes venant du monde entier et de toutes les chapelles musicales – avec forcément une once de sensibilité et de subjectivité.

Dans notre top 50

Pour vous donner une idée de l’ambiance, dites-vous que vous entendrez “Masoko Na Mabele”, notre titre favori de la Boss Lady Theodora en duo avec Thisizlondon ; “Illegal” de la Brit PinkPantheress ; “Paramour” du rookie superstar Ino Casablanca ; “NUEVAYoL” de Bad Bunny ; “Good Credit” de Playboi Carti et Kendrick Lamar ; “45%” du découpeur de rimes de l’extrême Mairo ; “GEIGER COUNTER” de l'indispensable duo Ptite Sœur et Femtogo ; le princier “Another Baby!” de Dijon ; ou “family and friends” d’Oklou, pionnière de l’hyperpop à la française et enfin déifiée comme il se doit en 2025.

Pour encore davantage de diversité, on a glissé le titre “Fresa Metal” de la Hondurienne Isabella Lovestory ; la gracile pop de la New-Yorkaise James K avec “Doom Bikini” ; les “Shatta Confessions” de Meryl et N’Ken ; les sonorités raï new gen du morceau “Hasni 1993” du quatuor Losez, LAÏ, Zouj et Syqlone ; le “Starter Pack” du sorcier électronique Canblaster tout juste sorti ; ou l’entêtant “Believe” de DJ Travella, polisseur du singeli, cet épileptique genre électronique donnant envie de rouler les yeux fermés à 260 km/h sur la bande d’arrêt d’urgence. De quoi regarder sereinement 2025 dans le rétro.

