3 soirées pour danser en déconstruisant les codes de la Saint-Valentin

Et si, pour la Saint-Valentin, on laissait tomber les nappes à carreaux, les bouquets de roses et les conventions pour convoler sur les pistes ? D’autant plus que, cette année, avec un 14 février qui tombe un vendredi, les clubs parisiens ont pris un malin plaisir à détourner le concept de cette fête toujours plus marketée. On vous a donc déniché trois soirées fleurant bon la déconstruction, entre reggaeton 2.0, cabaret queer et marathon mélangiste !

Une Saint-Valentin queer sur les bords de Seine

Sur les bords de Seine, une soirée pour voguer loin des clichés de la Saint-Valentin ! Le 14 février, de 19h à 1h, le tiers-lieu Les Amarres passe la barre au collectif queer Club Humide pour une édition spéciale de son cabaret club « anti-Valentin ». Au programme : des sets house flirtant avec l'acid et le Hi-NRG, orchestrés par les DJ Lucifer et Gigi L’Amour, des performances flamboyantes avec les drag-queens et kings Cœur d’Artychaud et Prince S. Jeanne, et un espace de discussion queer pour décompresser ou débattre. Bonus : vous aurez encore le temps d’aller poncer une autre soirée.

Quand ? vendredi 14 février 2025, de 19h à 1h.

Où ? Les Amarres, 24 quai d’Austerlitz, Paris 13e.

Une soirée reggaeton 2.0 à la Machine

Pour un 14 février caliente, direction le boulevard de Clichy ! La Machine du Moulin Rouge (qui fête cette année ses 15 ans) invite son collectif chéri Divin0 pour une édition spéciale de sa soirée Reggaeton Gang Fusion, rebaptisée pour l’occasion Reggaeton Love Fusion, qui prendra possession de tous les espaces du club. Du côté des baffles, les pistes du Central et de la Chaufferie seront sonorisées et incendiées par une dizaine de DJs, danseurs et danseuses (Pony Sirena Tropical, Misantropical, São Moustafa, Gala Varo…) déroulant des selectas mêlant perreo, latin core, reggaeton… À l’étage, le Bar à Bulles sera le théâtre d’un karaoké perreo orchestré par la drag-queen Quetzal. Ultime animation : un mur des cœurs brisés où afficher la photo de votre ex. Divin0 idée.

Quand ? vendredi 14 février 2025.

Où ? Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.

Un plan à quatre électronique au Cabaret Sauvage

Et si, pour la Saint-Valentin, vous tentiez le mélangisme électronique ? Au Cabaret Sauvage, vous aurez droit à une cuvée de la bien-nommée Amour Cosmique, cette sauterie initiée par les collectifs Vénus Club, Esprit Léger, ¡Sauvage? et Quartier Libre. Un 14 février qui se déroulera sur une bande-son trance/tech-house flashée à plus de 130 BPM et animée par un VJing de Sylvie Ji. Et pour celles et ceux qui auront encore la guibole folle après 6 h, direction A la Folie pour un after jusqu’à midi.

Quand ? vendredi 14 février 2025, de 22h à 6h.

Où ? Cabaret Sauvage, 59 boulevard Macdonald, Paris 19e.