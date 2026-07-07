Plus d'un demi-million de visiteurs : le bilan record de la Caverne du Pont Neuf

C'est l'heure du bilan pour la Caverne du Pont Neuf, qui a fermé le 28 juin. En seulement 13 jours d'ouverture, l'installation de JR a attiré 535 000 visiteurs, soit une moyenne de 41 154 personnes par jour, plus que le Louvre, dont la jauge est limitée à 30 000 visiteurs quotidiens. Au total, 6,4 millions de personnes ont pu observer la structure depuis les quais, a estimé l'office de tourisme de Paris, qui se félicite des retombées. À l’international, plus de 3 000 articles ont été publiés sur le sujet, avec une hausse du volume de touristes étrangers (+54 % d'Argentins et +23 % de Canadiens notamment).

L'affaire avait pourtant mal commencé. Alors que l'ouverture était prévue le 6 juin, d'importantes rafales de vent et une tempête de grêle ont déchiré la toile en plein chantier, forçant JR et ses équipes à réparer en urgence et à reporter l'inauguration au 15 juin.

Un contretemps vite oublié grâce à l'expérience proposée à l'intérieur : une bande-son mémorable de Thomas Bangalter (ex-Daft Punk), un voyage olfactif, et une collab avec Snap pour une expérience en réalité augmentée. Un projet qui a mobilisé 850 personnes et 13 entreprises françaises. Le tout pour la somme de 11,5 millions d'euros, entièrement financée par la vente des œuvres de JR et des fonds privés.

L'œuvre aura disparu le lundi 13 juillet 2026, et le pont retrouvera une circulation normale. Mais elle aura une seconde vie car 90 % des matériaux utilisés seront recyclés vers d'autres projets.