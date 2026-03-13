À la fin du mois, le plus grand parc de Paris va dévoiler une extension de 15 000 mètres carrés

Ça pousse du côté de la Villette ! Alors qu’il trônait déjà en tête du classement des plus grands espaces verts parisiens, voilà que le parc du nord-est parisien inaugurera les 28 et 29 mars un nouvel axe de promenade permettant d’accéder à 15 000 mètres carrés supplémentaires. Soit l’équivalent de deux terrains de foot entièrement consacrés à la biodiversité et au bien-être animal.

© 11H45/FLORENT MICHEL

Creusant le sillon des pionniers Jardins Passagers sortis de terre en 2001 selon les préceptes du paysagiste star Gilles Clément, cet espace se dépliera sur plusieurs espaces thématiques ensemencés entre le Conservatoire national de musique et de la danse, la Grande Halle et le canal.

Halle centenaire, champ des oiseaux et blés anciens

Plus belle plante de la parcelle, la plus que centenaire Halle de Rouvray de 550 mètres carrés frime avec ses lignes indus, ses toitures en dents de scie et ses poutres métalliques vertes. Tandis qu’elle accueillera dans ses intérieurs (au sec donc !) toute l’année des ateliers, des expositions ainsi que des T1 pour les lapins, la cour extérieure hébergera un poulailler, un espace de détente et un four à pain !

Au cadastre de cette extension, on découvre le champ des oiseaux partagé entre un champ de blé ancien de 300 mètres carrés, une lisière, un bois ainsi qu’une clairière avec prairie sauvage où il sera possible d’observer la faune et la flore depuis un observatoire bientôt érigé. Aussi sur le flyer : les grandes pâtures où les animaux de la ferme crèchent ainsi que les jardins passagers au parcours repensé, avec ouverture d’un jardin des pratiques en pleine terre, d’une serre de culture, d’un parcours sensoriel ou d’un jardin des plantes à couleurs.

© Jérémie Dru - Carrière Didier Gazeau

Pour avoir un avant-goût des animations qui animeront les espaces au fil de l’année, le programme du week-end d’ouverture laisse voir des balades avec des bénévoles de la LPO (Ligue pour la protection des animaux), des présentations des animaux, des plantations, des animations pain ou des visites théâtralisées avec les comédiennes et comédiens en situation de handicap du Théâtre du Cristal. Y’aurait pas comme une odeur de printemps dans l’air ?

Quand ? À partir du vendredi 28 et samedi 29 mars 2026.

Où ? Parc de la Villette, 221 avenue Jean Jaurès, Paris 19e.

Combien ? Accès libre.