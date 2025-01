Ras-le-sapin ? Voici la liste de tous les points de collecte où déposer son sapin de Noël à Paris après les fêtes

Où larguer votre sapin à Paris après les fêtes ?

Chaque année, c’est la même histoire : votre sapin s’érige fièrement au milieu du salon, et après les fêtes, il s’atrophie, relégué au rang d’intrus déséché. Paris vous exhorte de lui offrir un dernier tour de piste, histoire de finir en beauté. Avec ses 181 points de collecte, la capitale transfigure vos sapins d’après-Noël en précieux auxiliaires pour les espaces verts. Vous tergiversez encore ? Laissez-nous vous éclairer.

Pourquoi recycler son sapin de Noël ?

Une fois déposé dans un des points de collecte, votre sapin est pulvérisé et transmuté en paillage – dit le "broyat de sapin". Ce dernier, un authentique prodige écologique, sert à fortifier les plantations des espaces verts parisiens. Il endigue l’évaporation de l’eau, enraye l’émergence des mauvaises herbes et galvanise les micro-organismes du sol. Bref, votre sapin se métamorphose en bienfaiteur posthume des parcs et jardins.

110 470 sapins recyclés l'an dernier !

110 470, c’est le chiffre mirobolant de sapins récupérés dans les 176 points de collecte l’an dernier par la Ville de Paris (soit environ 2 500 m3 de broyat produits). Autant dire que les Parisiens ont largement embrassé ce geste vertueux.

Quand et où déposer votre sapin ?

Entre le 26 décembre et le 20 janvier, Paris déroule le tapis vert pour vos sapins. Pas besoin de réserver ni de tergiverser, il vous suffit de traîner votre conifère dépouillé de ses oripeaux festifs – boules, guirlandes et autres fantaisies – jusqu’à l’un des nombreux points de collecte. Pour dénicher le plus proche, jetez un œil à la carte interactive mise en ligne par la Ville.

Tous les points de collecte à votre disposition entre le 26 décembre et le 20 janvier par arrondissement :

1er arrondissement

Jardin Nelson Mandela : Allée Jules Supervielle (en face de l'église Saint-Eustache). Accessible 24h/24

2e arrondissement

Square Louvois : 69 bis, rue de Richelieu

3e arrondissement

Square Émile Chautemps : 98 bis, boulevard de Sébastopol

Square du Temple - Élie Wiesel : 64, rue de Bretagne

Square Léopold Achille : 5, rue du Parc-Royal

4e arrondissement

Square Louis XIII : 1, place des Vosges

Square Henri Galli : 9, boulevard Henri-IV. Accessible 24h/24

Square Barye : 2, boulevard Henri-IV. Accessible 24H/24

Square Albert Schweitzer : 10, rue de l'Hôtel-de-Ville

Square de la Tour Saint-Jacques : 1 bis rue Saint Martin

5e arrondissement

Square René Viviani : 2, rue du Fouarre

Jardin Tino Rossi : Angle quai Saint-Bernard et Pont de Sully. Accessible 24h/24

Square Paul Langevin : 20, rue Monge

Squares Capitan et des Arènes de Lutèce : 4, rue des Arènes

Square Saint Médard : 32, rue Censier

6e arrondissement

Esplanade Gaston Monnerville : 7, place André Honnorat

Square Félix Desruelles : 168 bis, boulevard Saint Germain

Square Gabriel Pierné : 9, rue de Seine

A l'angle du boulevard Raspail et de l'avenue de Rennes. Accessible 24h/24

7e arrondissement

Square Boucicaut : 1, rue de Babylone

Square Samuel Rousseau : 2, rue Casimir-Périer

Square Santiago du Chili : 1, avenue de la Motte-Picquet

Avenue de Breteuil - Parc à sapins 1 : 1, avenue de Breteuil. Accessible 24h/24

Avenue de Breteuil - Parc à sapins 2 : 76, avenue de Breteuil. Accessible 24h/24

Champ de Mars - Parc à sapins 1 : Avenue Gustave-Eiffel. Accessible 24h/24

Champ de Mars - Parc à sapins 2 : Place Jacques-Rueff. Accessible 24h/24

Champ de Mars - Parc à sapins 3 : Avenue Charles Risler. Accessible 24h/24

8e arrondissement

Jardins des Champs-Élysées - Parc à sapins 1 : 5, avenue des Champs-Élysées. Accessible 24h/24

Jardins des Champs-Élysées - Parc à sapins 2 : 2 avenue Franklin Delano Roosevelt. Accessible 24h/24

Parc Monceau - Parc à sapins 1 : Avenue Velasquez

Parc Monceau - Parc à sapins 2 : Avenue Van Dyck

Square Louis-XVI : 29, rue Pasquier

Square Marcel Pagnol : 1, place Henri-Bergson

Terre plein central (sortie métro "Europe") : Rue de Madrid. Accessible 24h/24

9e arrondissement

Square d'Estienne d'Orves : 1, place d'Estienne d'Orves

Square d'Anvers : 3, place d'Anvers

Square Alex Biscarre : 31, rue Notre-Dame-de-Lorette

Place Adolphe Max : Place Adolphe Max. Accessible 24h/24

Square Montholon : 2 rue Mayran

10e arrondissement

Jardin Villemin - Mahsa Jîna Amini : 14, rue des Récollets

Square Amadou Hampate Ba : 19 rue Boy Zelenski

Square Eugène Varlin : 154, quai de Valmy

Square Juliette Dodu : sur l'entrée Juliette Dodu

Square Madeleine Tribolati : 127, quai de Valmy

Place Franz Liszt : devant le square Aristide Cavaillé Coll

Square Alban Satragne : entrée rue du Faubourg Saint-Denis

Jardin Yulmaz Güney : 27 rue de l'Echiquier

11e arrondissement

Square Maurice Gardette : 2, rue du Général-Blaise

Square de la Roquette : 147, rue de la Roquette

Square Richard Lenoir : 54, boulevard Richard-Lenoir. Accessible 24/24

Square Dominique Bernard : 12, boulevard Jules Ferry

Place Léon Blum : devant la mairie du 11e. Accessible 24h/24

Square des Jardiniers : 4 passage Dumas

12e arrondissement

Jardin du Port de l’Arsenal : 53, boulevard de la Bastille. Accessible 24h/24

Square Saint-Éloi : face au 6, rue Sainte-Claire Deville

Jardin de Reuilly - Paul Pernin : 15, rue Albinoni

Parc de Bercy - Ouest : 10, place Leonard Bernstein, dans la partie clôturée du parc - consultez ses horaires

Devant le square Jean Morin : face au 21 boulevard de Bercy. Accessible 24/24h

Square Charles Péguy : 21, rue Rottembourg

Square Émile Cohl : 60, boulevard Soult

Jardin Debergue Rendez-Vous : 30, rue du Rendez-Vous

Square Trousseau : 6, rue Antoine Vollon

Terre-plein central de la Porte de Charenton : à l'angle de l'avenue de la Porte de Charenton et du boulevard Poniatowski. Accessible 24h/24

Place à proximité du métro Bel-Air : Courteline

13e arrondissement

Esplanade des Grands Moulins - Pierre Vidal Naquet : 8, rue Marguerite-Duras. Accessible 24h/24

Square Héloïse et Abélard : face au 18 rue Duchefdelaville

Place Paul Verlaine : Accessible 24h/24

Parc de Choisy : 128, avenue de Choisy

Jardin Joan Miro : Allée Marc Chagall (côté 40, rue Gandon)

Parc Kellermann : 19, rue de la Poterne-des-Peupliers

Square René Le Gall : 28, rue de Croulebarbe

Jardin Charles Trénet : 31, rue Brillat-Savarin

Jardin Clara Zetkin : 21, avenue Boutroux

Square Henri Cadiou : 69, boulevard Arago

Mail de Bièvre : 107, boulevard Auguste Blanqui

Square Gustave Mesureur : Place Pinel

14e arrondissement

Parc Montsouris : 17, rue Nansouty

Parc Montsouris : Rue de la Cité-Universitaire (1)

Parc Montsouris : Rue de la Cité-Universitaire (2)

Square Georges Lamarque : 1, rue Froidevaux. Accessible 24h/24

Square du Serment de Koufra : 30, avenue Ernest-Reyer

Square du Chanoine Viollet : 27, rue Olivier-Noyer

Jardin Maudy Piot Jacomet : 8, rue des Suisses

Square du Cardinal Wyszyński : 54, rue Vercingétorix. Accessible 24h/24

Square Julia Bartet : 3, rue Julia-Bartet. Accessible 24h/24

Square Ferdinand Brunot : 12 rue Pierre Castagnou

Allée Georges Besse : face au cimetière du Montparnasse. Accessible 24/24h

15e arrondissement

Parc Georges Brassens : 2, place Jacques-Marette

Square Necker : 1, rue Tessier

Square de l'Oiseau Lunaire : 43, rue Blomet

Jardin d'Alleray Procession : 79, rue d'Alleray

Jardin Atlantique : 17, allée de la Deuxième-Division-Blindée

Square Pierre Adrien Dalpayrat : 21, rue du Cotentin

Square Saint-Lambert : 1, rue Théophraste Renaudot

Square Garibaldi : 141, boulevard de Grenelle

Square du Clos Feuquières : 12, rue Dominique Pado

Square Violet : 4, place Violet

Square Pablo Casals : 49, rue Émeriau. Accessible 24h/24

Square Franck Bauer : 26, rue Dupleix

Jardin Eugénie-Malika Djendi, dans le parc André Citroen : 182, rue Saint-Charles. Accessible 24h/24

Rue Jongkind : 8 rue Jingkind

Jardin Marguerite Boucicault : Allée Irène Némirovski

Place de la Montagne du Goulet : Accessible 24h/24

Place Henri Queuille : Accessible 24h/24

Charles Vallin : Place Charles Vallin

Square du Docteur Calmette : angle de la rue André Theuriet et du Boulevard Lefebvre

Place Dreyfus

16e arrondissement

Jardin de la Porte de Saint-Cloud : 2, avenue Édouard-Vaillant. Accessible 24h/24

Parc Sainte-Périne : 41, rue Mirabeau

Parc de Passy : 15, avenue René Boylesve

Jardins du Trocadéro : Avenue des Nations-Unies. Accessible 24h/24

Jardins du Ranelagh - parc à sapins 1 : 1, avenue Ingres. Accessible 24h/24

Jardins du Ranelagh - parc à sapins 2 : 1, avenue Raphaël. Accessible 24h/24

Square Claude Debussy : 49, avenue du Maréchal Fayolle. Accessible 24h/24

Jardin Christiane Desroches Noblecourt : 1, avenue Adrien-Hébrard

Place de la porte d'Auteuil : face à l'entrée du champ de course. Accessible 24h/24

Square Alexandre et René Parodi : face au 31, rue de l'Amirale Bruix. Accessible 24/24h

Place des États-Unis : au niveau du 11, devant le square Thomas Jefferson. Accessible 24h/24

Jardins de l'Avenue Foch - parc à sapins 1 : 71, avenue Foch. Accessible 24h/24

Jardins de l'Avenue Foch - parc à sapins 2 : 1, avenue Foch. Accessible 24h/24

Parvis de la mairie du 16e : 71 avenue Henri Martin

17e arrondissement

Square Jacques Audiberti : 25, avenue de la Porte-de-Villiers. Accessible 24h/24

Jardin André Ulmann : 29, boulevard de Reims

Parc Clichy Batignolles - Martin Luther King - parc à sapins 1 : 147, rue Cardinet

Parc Clichy Batignolles - Martin Luther King - parc à sapins 2 : 34, rue Gilbert Cesbron

Parc Clichy Batignolles - Martin Luther King - parc à sapins 3 : 72, rue Rostropovitch

Square Albert Besnard ouest : face au 9, place du Maréchal-Juin. Accessible 24h/24

Square Albert Besnard est : face au 1, place du Maréchal-Juin. Accessible 24h/24

Place Charles Fillon : face au 11 place Charles Fillon. Accessible 24h/24

Square des Épinettes - Parc à sapins 1 : 8, rue Jean Leclaire

Square des Épinettes - Parc à sapins 2 : 9, rue Maria-Deraismes

Porte d'Asnières : 2 avenue de la Porte d'Asnières. Accessible 24h/24

Square Sainte-Odile : 9, boulevard de la Somme

18e arrondissement

Square Carpeaux : 23, rue Carpeaux

Jardin René Binet : 42, rue René-Binet

Square Joël Le Tac : 3, place Constantin Pecqueur

Jardins Rosa Luxemburg : 63 quater, rue Riquet

Jardins d'Éole : 47, rue d'Aubervilliers

Square Maurice Kriegel Valrimont : 1, square de Clignancourt

Square Saint-Bernard - Saïd Bouziri : 16 rue Affre

Jardin Rachmaninov : 16 rue Tristan Tzara

Square de la Madone : 30 rue Marc Seguin

Square Maria Vérone : 2 rue de la Moskova

Square Charles Hermite : 40 rue Charles Hermite

Parc Chapelle Charbon : rue de la Croix Moreau

Square Sainte-Hélène : 43 rue Lefort

19e arrondissement

Square Claude Bernard : 176, boulevard MacDonald. Accessible 24h/24

Jardin de l'Îlot Riquet : 8, rue du Docteur Lamaze. Accessible 24h/24

Square Marcel Mouloudji : 12, rue Pierre-Reverdy

Square de la Marseillaise : rue de la Marseillaise

Parc des Buttes Chaumont - Parc à sapins 1 : 2, rue Manin

Parc des Buttes Chaumont - Parc à sapins 2 : 4, rue Manin

Parc des Buttes Chaumont - Parc à sapins 3 : 1, rue Botzaris

Parc des Buttes Chaumont - Parc à sapins 4 : 3, rue Botzaris

Parc des Buttes Chaumont - Parc à sapins 5 : 7, rue Botzaris

Parc des Buttes Chaumont - Parc à sapins 6 : 6, rue Manin

Parc de la Butte du Chapeau Rouge : 5, avenue Debidour

A l'angle du quai de la Garonne et de la rue Adolphe Mille : Accessible 24h/24

Jardin Rébeval : Place Marcel Achard. Accessible 24h/24

Square Monseigneur Maillet : Place des Fêtes

Square Serge Reggiani : 1, place de Bitche

Square du Petit Bois : 79, allée Darius Milhaud

Jardin Promenade Cesária Évora : rue Cesária Évora. Accessible 24h/24

Square Dampierre / Rouvet : au niveau de la rue Dampierre

20e arrondissement

Square Léon Frapié : 7, rue de Noisy-le-Sec

Parc de Belleville : 47, rue des Couronnes

Square des Saint-Simoniens : 2, rue de la Duée

Square du Sergent Aurélie Salel : 50 rue de la Bidassoa,à l'extérieur du jardin, à proximité de son entrée

Square Emmanuel Fleury : 40, rue Le Vau

Square Édouard Vaillant : 50, avenue Gambetta

Jardin de l'Hospice Debrousse : 148, rue de Bagnolet

Jardin Casque d'Or : 14, rue Michel de Bourges

Square Réjane : 58 rue de Lagny

Square Belleville Télégraphe : 44, rue du Télégraphe

Square du Docteur Variot : 160, avenue Gambetta

Jardin Serpollet : A l'angle du boulevard Davout et de la rue Jean Veber

Jardin de la rue Noël Ballay : rue Noël Ballay. Accessible 24h/24

Jardin Janis Joplin : 4 rue Paganini. Accessible 24h/24

Jardin Paule Minck : 50 rue Saint-Fargeau. Accessible 24h/24

Jardin naturel Pierre Emmanuel : 114 rue de la Réunion

Que faire de votre sapin après le 20 janvier ?

Si vous avez raté le coche des points de collecte, pas de panique : vous pouvez toujours jeter votre sapin avec les bacs « ordures ménagères » à couvercle vert de votre immeuble. Il sera pris en charge par le camion benne habituel. Attention toutefois, si votre sapin mesure plus de 2,5 mètres, il lui faudra une coupe radicale et le scinder en deux morceaux. Une solution simple et efficace pour éviter les ennuis, même après la date limite.