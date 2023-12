Cinq bûches qui envoient du bois ! Découvrez notre petit best of ultra-pointu…

Sapin, cadeaux, calendriers de l’avent… Noël, c’est la tournée des traditions, et dans le domaine, la bûche se pose là. Pour de nombreux historiens des calories, c’est à Paris, en 1879, que le pâtissier Quillet propose le premier, dans sa boutique de la rue de Buci, un gâteau de génoise roulée et fourré de crème au beurre (dont il est l’inventeur) parfumée au chocolat. Autrement dit, une bûche.

Mais pourquoi mange-t-on de la bûche à Noël ?

Bien avant le gâteau de Quillet, la bûche était déjà un symbole important chez les Celtes durant les célébrations du solstice d’hiver. On faisait alors brûler dans la cheminée la plus grosse bûche de sa réserve pour fêter les jours qui rallongent et le retour – prochain – du printemps. Plus le rondin brûlait longtemps, plus l’année allait être bonne. La chrétienté a récupéré ces rites et quand les poêles ont remplacé les cheminées, le bois est devenu un dessert à succès.

Aucune boulangerie-pâtisserie ne se risque à faire l’impasse sur ce dessert, symbole du repas de Noël au même titre que les coupures avec le couteau à huître ou les engueulades politiques. Afin de vous conseiller la meilleure bûche 2023, nous nous avons testé des modèles plutôt traditionnels (pas de gâteau en forme de tour Eiffel ou de circuit du Bol d’Or) et, en majorité, confectionnés par des artisans que nous aimons bien.