Actualités

Pompidou bientôt monument historique ?

Une reconnaissance officielle pour l’icône avant-gardiste du paysage parisien

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Journaliste
Night scene from Pompidou art center in France
Photograph: Ancapital/Shutterstock.com
Alors qu’il va fermer pour travaux le 22 septembre prochain jusqu’en 2030, le Centre Pompidou pourrait rejoindre l’inventaire des Monuments historiques dès 2026. C’est ce qu’a annoncé son directeur Laurent Le Bon au Figaro le 11 septembre. Une inscription rare pour un bâtiment de moins de 50 ans, dont les architectes Renzo Piano et Richard Rogers sont encore en vie. Elle permettra au Centre Pompidou de bénéficier d’aides de l’État, d’allégements fiscaux pour ses travaux et d’une protection renforcée de l’ensemble de sa structure.

Un sacre pour un monument qui fait désormais partie intégrante du paysage parisien mais dont l’inauguration, le 31 janvier 1977, n’a pas été sans heurts. Ainsi, Jean Paris, dans Le Monde, le décrivait comme « une carcasse métallique aussi pesante et clinquante que l’esthétique d’un parvenu ». René Barjavel, dans Le Journal du dimanche, lui, faisait semblant de se demander : « Est-ce une raffinerie destinée à récupérer les boues de la Seine pour en faire de l’essence ? » et s’indignait, dans son essai L’Effet Beaubourg : implosion et dissuasion. Quant à Jean Baudrillard, il le voyait comme « une machine à faire le vide ». C’est le risque d’être trop avant-gardiste, trop ouvert, trop moderne !

À la une
