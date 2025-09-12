Les 9 ouvertures de lieux culturels qui vont marquer la rentrée 2025 à Paris

La rentrée a beau être synonyme de déprime, elle marque aussi la saison des ouvertures en tout genre. Alors qu’on vous listait les tables et les zincs les plus attendus, on s’attarde ici sur les nouveaux lieux culturels amenés à faire l’actualité à Paris et en banlieue pendant cette rentrée 2025. Ouverture de musée parmi les plus attendues de ces dernières années, salle indé, halle sportive – car oui, le sport est un objet culturel – ou village de la seconde main… Il est temps d’essuyer les plâtres !



Tout simplement l’ouverture du moment ! La nouvelle Fondation Cartier pour l’art contemporain ouvrira ses portes le 25 octobre prochain, au 2, place du Palais-Royal. Une adresse historique, patrimoniale, celle de l’ancien Louvre des Antiquaires, entièrement réinventée de l’intérieur par Jean Nouvel (déjà derrière le bâtiment de verre et d’acier du boulevard Raspail). En plus des espaces d’expositions, on y trouvera une librairie, un auditorium et un restaurant. Soit 8500 mètres carrés accessibles au public, avec des espaces entièrement ouverts, équipés de cinq plateformes mobiles et modulables qui permettront de réinventer l'architecture des lieux à chaque nouvelle exposition. Un toit de verre laissera également transparaître comme un jardin en apesanteur, juste au-dessus de nos têtes… Pour fêter ça, les commissaires ont imaginé une rétrospective collective présentant 600 œuvres (tous styles confondus) d’une centaine d’artistes ayant marqué les plus de 40 ans de programmation de la Fondation, tout en y injectant une réflexion en rapport avec le lieu – le titre « Exposition Générale » fait écho aux expositions d’objets et vêtements organisées ici au XIXe siècle.



Où ? Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2, place du Palais-Royal, Paris 1er.

Quand ? Ouverture le 25 octobre 2025 (ouverture de la billetterie le 23 septembre)



© Martin Argyroglo/Jean Nouvel / ADAGP, Paris, 2025

La voilà, l’info principale du mercato des salles de concert grand-parisiennes de moins de 500 places. Depuis le 4 septembre, le Chinois, emblématique salle/club montreuilloise, a rallumé les potards sous l’autorité d’une nouvelle équipe formée de trois anciens membres de l’International, institution rock d’Oberkampf contrainte de fermer au printemps dernier pour malfaçons. « C’est un nouveau défi pour nous, une nouvelle ville, une jauge plus conséquente aussi », annoncent avec envie Tom Picton, Tom D et Rémi Laffitte, qui composent le nouvel organigramme, respectivement à la prog, à la prod et à la com. « Sur les concerts, ça va pas mal changer, à la fois dans la fréquence et l’esthétique, globalement plus rock », détaille Tom Picton. Les nuits seront encore et toujours traversées par des sonorités venues du monde entier, tout en mettant en avant les artistes et collectifs électroniques locaux. Quid des anciens ? Laissez-nous rêver d’un retour ponctuel de La CREOLE, pour une date intimiste là où tout a commencé.



Quand ? En fonction des concerts

Où ? 6 place du Marché, 93 100 Montreuil



© Guillaume Cohonner

C’est ce qu’on appelle l’art d’entreprise. À partir du vendredi 13 septembre, un tout nouveau centre d’art privé va ouvrir ses cimaises dans les locaux de la société spécialisée dans la communication Altavia, situés dans une ancienne friche d’usine automobile à Saint-Ouen. Son nom, forcément corporate : Altaviarama. Ce projet, porté par la vision de la famille dirigeante Palti a consisté à imaginer un lieu mêlant espace de travail et exposition de la création contemporaine. « Un peu à la manière des Magasins Généraux », cite en inspiration l’équipe derrière le projet. Altaviarama, c’est d’abord un lieu à la dégaine et à l’aménagement abracadabrantesques. Scénographié par le cabinet Maximum Architecture, le plateau d’exposition prend place dans une grande halle haut de plafond, avec verrière et éléments métalliques, tous chinés aux Puces limitrophes. Et partout, ces grands îlots transparents — lieux de réunion, de repos et véritables objets de curiosité — méritent à eux seuls la visite. Ces espaces, vous les avez déjà vus : ce sont 178 morceaux de verre de la chenille de Beaubourg, récupérés lors d’une rénovation en 2022 et façonnés pour prendre une nouvelle vie audonienne. Dingue. C’est ici, au milieu, autour des cabines, et avec les employés, que se déploieront les expositions, toutes accessibles gratuitement. La première, visible jusqu’au 30 novembre, célèbre pour la première fois en France l’architecte, designer, plasticien Paolo Santini, décédé en 2020, dont l’œuvre a réussi à faire cohabiter utilité, formes organiques ou plus brutes.



Quand ? Expo Le Monde de Paolo Santini, du 13 septembre au 30 novembre 2025. Du jeudi au vendredi, de 11h à 19h.

Où ? Altaviarama, 10 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

© Alexandre Attias

Quasi dix ans après sa création, l’estimable salle montreuilloise va ouvrir un second espace, le Bal Chavaux, au pied du métro Croix de Chavaux. Un cadastre bien connu des locaux puisqu’il accueillait jusqu’à son déménagement en 2015 l’historique complexe du cinéma Méliès, façonné au début des années 1970 par l’architecte compagnon de route de la ville Claude Le Goas. À partir de cet automne, le Bal Chavaux offrira trois salles et un max d’ambiances. L’ex-grande salle du ciné, jaugée à 500 places, et dont les photos en chantier laissent voir un espace en partie encaissé, accueillera aussi bien des concerts que des soirées club. Pour la BO, celle-ci flirtera du côté des « musiques actuelles et émergentes, du hip-hop aux musiques électroniques en passant par l’hyper-pop ». La ligne toujours de très bon goût de la Marbrerie laisse présager de belles choses.Mais ce sont les deux autres salles qui différencient ce Bal Chavaux de la maison-mère. Celles-ci seront en effet consacrées à l’enseignement de la danse, avec une collab' avec le conservatoire voisin de danse Pina Bausch, et son bâtiment aux singulières capsules rouges. Vivement l’ouverture du bal !



Quand ? ouverture prévue à l'automne 2025.

Où ? Place Jacques-Duclos, 93 100 Montreuil.



© La Marbrerie

Montreuil montre l’exemple. Pour la rentrée des classes, la ville du 93 a inauguré en son sein un village (piéton!) d’un nouveau genre, inclusif et durable, au cœur de la ZAC Fraternité, non loin du métro Robespierre. Soit 1800 mètres carrés de boutiques associatives de seconde main (mode, mobilier, livre, audiovisuel…), un café-cantine accueillant concerts, expos et autres événements, et un grand atelier partagé pour permettre à tous de redonner une nouvelle vie aux objets. Porté par neuf assos spécialistes du réemploi (L’Atelier R-ARE, Emmaüs Coup de Main, Emmaüs Défi, Envie, La Collecterie, Neptune, La Ressourcerie du Spectacle, La Recyclerie sportive, le REFER), La Venelle et ses différents espaces ont ouvert leurs portes début septembre. Du côté de La Parallèle, le café-cantine de La Venelle, on vous invite à vous asseoir sans vous obliger à consommer. Tout un chacun peut s’y installer pour lire, travailler… Ou s’initier à différentes pratiques, comme la couture ou la broderie, à la faveur d’ateliers proposés chaque semaine, et à tout petit prix s’il-vous-plait (à partir de 5€) ! Des projections de films ou documentaires y seront également organisées, ainsi que des concerts et expositions. Longue vie à La Venelle.

Où ? La venelle - Village du réemploi solidaire, 198 rue de Paris, Montreuil, 93.

Quand ? Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h.

© La Venelle

Certains et certaines se souviennent peut-être d’avoir fait au début des années 2010 quelques soirées et anniversaires un peu shlags à l’étage du 10 rue Belleville. Aujourd’hui, le Vieux Saumur s’appelle le Saumur tout court, a été entièrement ripoliné, et cette fois, c’est sa cave qui fait l’actualité. C’est là qu’ouvre le 9 septembre le « cabaret contemporain éclectique FOLIA », comme le décrit Arnaud Guerry, qui a lancé le projet avec Manon Welfringer. Tous deux sont derrière Sport National, ce collectif ayant programmé des événements dans une tripotée de salles parisiennes. « Avec FOLIA, on veut créer un lieu de spectacle se plaçant aux avant-postes de la scène parisienne musicale alternative et expérimentale et du cabaret alternatif, et proposer de temps en temps un stand-up revisité », détaille Arnaud Guerry. Mais le cœur du réacteur de FOLIA sera le versant concerts, avec à terme « trois à quatre soirées par semaine », espère Arnaud Guerry, à des prix compris entre « 8 et 15 € ». La prog brandira la carte des musiques les plus curieuses et le premier mois d’exploitation devrait être un bon moyen de capter l’ambiance. FOLIA, y a plus qu’à !



Quand ? à partir du 9 septembre 2025.

Où ? FOLIA, 10 rue de Belleville, Paris 20e.



© FOLIA

De source sûre, « faire du sport » est dans le top 3 des résolutions de la rentrée – et elle n’est pas troisième. Mais si les plans salles de sport et running club vous bottent moyen, on vient vous proposer un équipement sportif collectif à l’ancienne avec l’inauguration début septembre de la toute neuve halle Dunois dans le 13e arrondissement. Prenant place sur un ancien terrain sportif au stade terminal, cette halle couverte au sol orangé et cerclé de bois propose un plateau multisport assez classique de la taille d’un terrain de handball. Ce qu’on y trouvera ? Des cages de hand et de foot en salle, six paniers de basket et de quoi installer des terrains de badminton et de volley-ball. D’après le maire de l’arrondissement Jérôme Coumet, la halle Dunois devrait être accessible au public à partir de mi-septembre, avec aussi bien des créneaux pour les scolaires, pour les seniors mais aussi, très appréciable, des créneaux de jeux libres encadrés par des assos.



Quand ? ouverture mi-septembre.

Où ? 59 rue Dunois, Paris 13e.



© Mairie du 13

C’est vrai que c’était la classe d’aller réviser ses partiels à Beaubourg. Orphelins de la Bibliothèque publique d’information (BPI), qui a dû quitter le Centre Pompidou en mars pour le laisser faire ses travaux, les étudiants (et les autres) pourront retrouver leurs habitudes dans l’immeuble Lumière, au 40 avenue des Terroirs-de-France dans le 12e. Après six mois de déménagement (tous ces bouquins à transporter…), la BPI a inauguré lundi 25 août sa nouvelle adresse tout en verre à Bercy, qu’elle partage avec les archives du Centre Pompidou et la bibliothèque Kandinsky. La bibliothèque occupe les 2e et 3e étages de l’aile sud, sur une surface de 8 000 m2, environ 2 000 m2 de moins qu’au Centre Pompidou, selon Le Parisien.

Quand ? lundi-vendredi (sauf mardi), 12h-22h ; samedi, dimanche et jours fériés, 11h-22h.

Où ? 40 avenue des Terroirs-de-France, Paris 12e.

Julie Védie / Bpi

Nouveaux lieux pour le Gymnase Club



Nouveaux vestiaires pour le Gymnase Club ! Après un premier semestre de résidence mensuelle au-dessus du théâtre du même nom, le Gymnase Club se délocalise tous les deuxièmes jeudis du mois, à partir du 11 septembre, au Palacio, un nouveau lieu à l’ascendance restaurant festif, situé rue Taitbout, dans le bas du 9ᵉ. Ce soir-là, la bande-son sera notamment assurée par Cezaire, boss du label Roche Musique, pour un set qui devrait naviguer entre la house au sens large, le hip-hop et la bass music ; ainsi qu’un B2B entre le rappeur new gen Nelick et Gouzou, une des têtes dansantes du furibard collectif de cool kids Bavardages. Autre indiscrétion : le Gymnase Club s’apprête également à prendre ses quartiers tous les troisièmes samedis du mois au Soho, un espace habituellement accessible aux seuls membres du club. À vos tenues (de sport) de soirée !



Quand ? Au Palacio, tous les deuxièmes jeudis du mois ; Au Soho, tous les troisièmes samedis du mois.

Où ? Palacio Paris, 3 rue Taitbout, Paris 9ᵉ. Soho House, 45 rue de la Bruyère, Paris 9ᵉ.