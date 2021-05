Pour célébrer la réouverture des terrasses, Time Out et Nova présentent “Foutez-nous dehors”

Alléluia ! Après des mois de torpeur à pantoufler dans notre 32 mètres carrés, c’est désormais officiel : on va pouvoir squatter les terrasses et retrouver un semblant de vie normale. Histoire de célébrer l’événement, Time Out et Radio Nova joignent leurs forces pour vous mitonner un programme exceptionnel à même le bitume. Le 19 mai, ton magazine et ta radio préférés fêtent ensemble le déconfinement en installant leurs studios sur deux terrasses emblématiques de Paname : le Pavillon des Canaux (19e) et Moncœur Belleville (20e).

Pour l’occasion, la bande de Nova bouscule sa grille et invite la rédaction de Time Out Paris à prendre ses aises au micro et en comité de rédaction. C’est ainsi que, dès potron-minet, pour l'émission Un Nova jour se lève, Armel Hemme et Sarah-Lou Bakouche accueilleront une partie de la team Time Out pour parler restaurants, monde d’après et bons plans printaniers. Entre 9h et 13h, pour le show Alpha Beta Nova de Sophie Marchand, les amis des deux médias auront l’honneur de vous partager leurs morceaux préférés pour symboliser ce retour des beaux jours (façon de parler, hein).

Toujours pas rassasié ? Jeanne Lacaille et son Nova Lova vous feront bourlinguer en musique et en poésie dans les rues de Belleville avec un antidote anti-spleen façon terrassothérapie. On termine avec Marie Bonnisseau, qui ambiancera cette fin de journée dans Super Nova avec des chorés, des toasts et des playlists à boire… En bref, un beau programme fignolé main dans la main sur fond de gel hydroalcoolique. Et même si Evelyne Dhéliat annonce un soleil aux abonnés absents, on espère vous voir nombreux sur les ondes... et en "présentiel"* !

Quand ? Le 19 mai sur Radio Nova

Où ? De 6h à 13h au Pavillon des Canaux, 39 quai de la Loire (19e) ; de 13h à 19h chez Moncœur Belleville, 1 rue des Envierges (20e)

*mot en voie d'extermination.