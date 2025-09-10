Pour la Fête du Sport, Paris se transforme en un immense terrain de jeu

Est-ce que les Parisien(ne)s sont toujours dans l’élan des JO 2024 ? On va pouvoir vérifier ça le 14 septembre à l’occasion de la Fête du Sport, avec des tas d’événements gratuits partout dans la capitale (et dans toute la France).

Le gros du programme se déroulera sur la rue de Rivoli, qui sera transformée de 11h à 18h en “Boulevard du Sport”. Sur 2,5 km, de Concorde à Saint-Paul, on trouvera les stands des fédés d’une cinquantaine de disciplines, des initiations, des démonstrations, des rencontres avec des athlètes… Il y aura aussi une piste de 100 mètres qui vous permettra de vous mesurer au record d’Usain Bolt, le poney club de la fédé d’équitation aux Tuileries, et même un espace hiver (pour teaser les JO 2030 dans les Alpes françaises) ! Il y aura forcément un sport pour vous dans tout ça !

L’événement de la journée se déroulera du côté du bassin de Grenelle, où tous les amateurs de natation (ou juste de baignade) seront réunis pour assister à un 100 mètres qui s’annonce légendaire, avec que des reustas sur les plots de départ, genre Camille Lacourt, Laure Manaudou, Florent Manaudou, Alain Bernard…

Plein d’autres événements gratuits ont lieu toute la journée (et jusqu’au 21 septembre pour certains), à retrouver sur cette carte. Ce sera notamment l’occasion rare de jouer aux échecs face à l’Arc de Triomphe, ou de participer à un combat de MMA à la Goutte d’Or puisqu’un octogone sera installé pendant trois jours au milieu du square Léon !