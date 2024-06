Pour la Marche des Fiertés, une fête de 31 heures d’affilée sous le périph !

A la course d’endurance, Virage truste la pole position ! Sur le même modèle que l’an dernier, la friche/club électronique installée sous le périph va faire le tour du cadran, et même un peu plus, pour célébrer la Pride en accueillant trois guinches à la suite pour une durée totale… de 31 heures. Pour cette cuvée 2024, Virage va principalement parapher avec l’incontournable soirée lesbienne Wet For Me du collectif Barbi(e)turix.

Double ration de Wet

En réalité, il y aura deux soirées Wet : la première le samedi de 18h à 6h, et la seconde le dimanche de 16h à 1h, avec un live à chaque fois, Joanna et sa pop R&B 2.0 le samedi, et dimanche Eloi et son hyperpop bondissante. Pour secouer la fosse, une dizaine de DJ, dont Anaco, fondatrice du collectif de reggaeton new gen Divino, l’ultra-éclectique Vendredear, le collectif mi-foot mi-fête 100% fem Gadji FC, ou bien sûr Rag, la DA de Virage et de Barbi(e)turix, pour une session fléchettes acid house.

Et comme vous êtes observateur, vous vous dites : mais y a un trou entre les deux guinches ? Non non, comme l’an dernier, de 6h à 14h, il y aura l’after Scorpio, qui sentira très bon la liberté avec la présence derrière les decks d’Aubry de Pardonnez-Nous, Céline Technorama ou Nicol. Pensez à faire le plein d’énergie (ça veut dire manger) avant d’y aller.

Où ? Virage, 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e

Quand ? du samedi 29 juin, 18h à lundi 1er juillet 2024, 1h du matin.

Combien ? 11-14 € selon les créneaux (billetterie ici).