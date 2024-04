Sous le périph, la friche électronique Virage lance sa saison 3 sur les chapeaux de roues

Vroum vroum, Virage est de retour ! La friche électronique plantée sous le périph dans le 17e, lieu incontournable des deux derniers étés festifs, revient placer ses drifts à partir du vendredi 12 avril 2024, avec un week-end en forme de tour de chauffe d’une troisième saison tout en pleins phares.

Les deux programmateurs, Rag, DA du collectif Barbi(e)turix, et Benjamin Charvet, DA du Badaboum et cofondateur de Dure Vie, ont déjà balisé la route et annoncé la totalité de la prog de la saison – une nouvelle fois paritaire et inclusive. Une affiche qui brille par son élasticité stylistique – trance, techno, amapiano, house, eurodance ou bass music – comme par sa densité assez bluffante, en s’appuyant sur quelques têtes d’affiche bien solides mais surtout sur des noms et des collectifs/soirées/festivals incontournables du moment, dont pas mal de locaux.

Une prog façon piste aux étoiles

Dans le désordre, on dansera avec Tatyana Jane, Wet For Me, Sina XX, Marcel Dettmann, Underscope, le festival Peacock Society qui s’invite pour une nuit, MCR-T, Saoirse, Flash Cocotte, Belaria, Canelle Doublekick, les Belges du Dour Festival, Bambounou, Elise Massoni, Lacchesi ou Jennifer Cardini. Fortiche, non ?

Niveau scéno, comme à la fourrière d’à côté, ça n’a pas trop changé avec ce dancefloor sous béton – jaugé à 1 200 personnes – gaulé comme une casse auto aménagée. Seule nouveauté, le DJ booth sera installé directement dans la fosse pour plus d’intimité avec les danseurs.

Quand ? à partir du vendredi 12 avril 2024.

Où ? 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e.

Combien ? Selon les soirées.