En 2027, l’art moderne fera son retour au Louvre à l’occasion d’une collaboration inédite avec le Centre Pompidou ! En mode « Constellation » jusqu’à la fin de ses travaux en 2030, le Centre Pompidou déploiera, du 17 février au 30 août, quelque 150 œuvres des XXe et XXIe siècles dans les galeries du musée du Louvre (dont l’histoire s’arrête en 1848), avec à l'affiche Marcel Duchamp, Niki de Saint Phalle, Eileen Gray, Donald Judd ou Alberto Giacometti.

Comme son nom l’indique, l’exposition Objets s’intéressera à la place de l'objet dans l’histoire de l’art, et à la façon dont il est devenu une œuvre en soi par la volonté d’artistes comme Marcel Duchamp, dont le Porte-bouteilles (1914) sera ironiquement exposé aux côtés d’un reliquaire gothique dans la salle d'Anne de Bretagne. Un peu comme lors de l’expo Coutures en 2025, les œuvres du Centre Pompidou seront distribués un peu partout, « en résonance » avec les collections du plus grand musée du monde, bientôt en rénovation lui aussi.

Qu’est-ce qui est beau ? Qu’est-ce qui est utile ? On aura l’occasion d’y réfléchir en contemplant Le Repas hongrois, des restes de vaisselle fixés dans la colle par Daniel Spoerri en 1963, face à l'argenterie de l’orfèvre royal Robert-Joseph Auguste, qui fournissait Marie-Antoinette ou Catherine II en petites assiettes. Alors que ce sont des questions d’un autre ordre que soulèvera le dialogue inattendu entre Andy Warhol et Napoléon, avec le tableau Big Electric Chair (1967-1968) présenté dans la salle du trône de l’empereur.

Quand ? du 17 février au 30 août 2027.

Où ? musée du Louvre, Paris 1er.

Combien ? 22 €.