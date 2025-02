Pour la Saint-Valentin, un festival du film d’amour dans le plus beau cinéma de Paris

« Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Si l’on suit l’idée de Saint-Exupéry, aller au cinéma en couple devient une magnifique preuve d’amour ! Le Grand Rex semble être tout à fait d’accord avec cette analyse implacable puisqu’il propose, pour la Saint-Valentin, une programmation 100 % passion, avec quinze romances projetées dans toutes les salles du complexe.

Un festival du love au Grand Rex

Dans la nouvelle salle Infinite qui donne chaud aux amateurs de modernité, vous pourrez ainsi voir Dirty Dancing (et avoir Time of My Life dans la tête toute la semaine) ou garder vos Kleenex à portée de main pour Nos étoiles contraires. La grande salle accueille le sautillant La La Land, tandis que, sur les autres écrans, de 15h à 21h, se répartissent classiques de la comédie romantique (Coup de foudre à Notting Hill ; The Holiday mais surtout le tout récent Bridget Jones : Folle de lui) ; film coquin (50 nuances de Grey) ; comédies musicales (A Star Is Born, Moulin Rouge…). Bref, de quoi en prendre plein les yeux à deux.

On peut tout de même s’étonner que la totalité des films soient anglophones (il n’y aurait donc aucun film d’amour français digne d’être projeté un 14 février ?) et qu’à l’exception de La Forme de l’eau, tous mettent en scène des amours entre hétérosexuels blancs… Allez, le Grand Rex, la prochaine fois, vous nous refaites ça avec un peu plus de diversité ?

Où ? 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e

Combien ? 8-30€

Tout le programme ici

