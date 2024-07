Pour les Jeux, le Silencio dégaine une affiche électronique olympique

Silenciolympique ! Il a beau être l’un des clubs parisiens qui fait le plus câbler les branchés, le Silencio s’apprête lui aussi à tomber dans la frénésie olympique. Car oui, du 26 juillet au 11 août, la piste du club crayonné par David Lynch sera secouée chaque nuit par un DJ, qui sera à chaque fois d’une nationalité différente.

Gros blazes tendance minimal et house

Une fois les fourches caudines de la porte passées (et délestage de 15 €), les athlètes de la nuit se dépasseront sur une prog qui aligne les gros blazes – plutôt tendance minimal et house. Alors que la cérémonie d’ouverture sera assurée par la Suissesse Sonja Moonear, on croisera ensuite le duo germano-mexicain Pachanga Boys, le pape de la house US Derrick Carter, le Batave sous infrabasses Tom Trago ou le sorcier nippon bien plus techno DJ Nobu. Quant à la hampe du drapeau tricolore, elle a été confiée à ce bon vieux DJ Deep.

Quand ? du 26 juillet au 11 août 2024.

Où ? Silencio, 142 rue Montmartre, Paris 2e.

Combien ? 15 € (réservation ici).