Pour les Journées Européennes du Patrimoine, deux Top Chefs cuisinent un grand banquet (comme dans Astérix) !

Un banquet est toujours une bonne idée. Une tablée hors norme pour un repas à rallonge provoque des rencontres et favorise les échanges. On commence l’entrée à une place, on finit le dessert à une autre... Mais un banquet peut être compliqué à organiser dans un studio. Heureusement, la Communale est là !

Deux Top Chefs pour 70 convives

Cette ancienne usine d’assemblage de trains, transformée en marché/food court/lieu culturel, ne manque pas de place, ni pour cuisiner, ni pour manger ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, elle organise donc un grand banquet (70 places disponibles à table) concocté par les frères Mathieu et Jacques Lagarde, qui ont participé à Top Chef 2023. Ces deux chefs voyageurs vont y proposer un menu en trois temps, chacun inspiré d’un pays où ils ont cuisiné : l’Espagne, la France et l’Italie. Attention pas d'option végé ici.

Au cours du repas, la chorégraphe Magda Kachouche présentera la performance de danse Assemblé, réalisée avec des amateurs, habitants de Romainville. Et pour aider à la digestion, la soirée continue jusqu’à minuit dans le club avec une soirée afrobeat qui va faire bouger les hanches.

Quand ? 21 septembre

Où ? 10 bis, rue de l'Hippodrome, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Combien ? 35 €

