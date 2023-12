Pour sa prochaine expo, la MEP nous emmène en balade avec Annie Ernaux

Une expo photo… d’Annie Ernaux ? Presque. Pour sa première grosse expo de 2024, la MEP fait le point sur les liens entre la prix Nobel de littérature 2022 et la photographie, en mettant en miroir ses textes et des œuvres de la collection du centre. Intitulée Extérieurs - Annie Ernaux et la photographie, l’exposition est un genre de traduction par l’image de son Journal du dehors, qu’elle a écrit entre 1985 et 1992. Si le journal décrit la “vie collective” d’un Paris fin-de-siècle, notamment dans le RER entre Cergy, où elle vit toujours, et Paris, l’expo nous emmènera par l’image à la découverte d’autres territoires, à travers les tirages d’artistes du monde entier. Une balade entre mots et photos à découvrir du 28 février au 26 mai 2024.

L’écriture photographique du réel

18 heures, Pont de Bercy, Paris , 1979 © Claude Dityvon

Le Journal du dehors, que l’autrice décrivait comme une “collection d’instantanés de la vie quotidienne collective”, est manifeste de son travail littéraire et reflète pleinement son style clinique, comme une “sorte d’écriture photographique du réel”, traversé de ses obsessions et tourments.

Ce lien avec le médium photographique traverse toute son œuvre, jusqu’au récit autobiographique Les Années (2008), dans lequel elle tire le fil de sa vie en s’appuyant notamment sur des clichés réveillant les souvenirs. Plus tôt, en 2005, Annie Ernaux publiait avec le photographe Marc Marie L’Usage de la photo, un livre “photobiographique” organisé autour de différentes images de chambre, immortalisées après une nuit d’amour. De quoi s’offrir un peu de lecture avant l’expo !

Où ? Maison européenne de la photographie, 5-7 rue de Fourcy, Paris 4e.

Quand ? Du 28 février au 26 mai 2024 - informations et réservations.