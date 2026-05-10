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Pour sa sixième édition, le festival Versailles Electro invite le roi du disco à jouer devant le plus célèbre château du monde

Quatre heures de teuf au pied de la galerie des Glaces, la révolution est en marche.

Écrit par
Smael Bouaici
CHATEAU ET PARC DE VERSAILLES - FRANCE
© JARRY-TRIPELON/CRT Paris-Ile de France | Yvelines (78) Domaine de Versailles, le chateau//France, Yvelines (78) Domaine de Versailles, the Palace
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Le 16 mai prochain, les terrasses du château de Versailles se transforment une nouvelle fois en dancefloor géant pour la sixième édition de Versailles Electro. A l’affiche, rien de moins que le roi du disco Cerrone, qui célébrera ses 50 ans de carrière, son anniversaire (il est du 24 mai) et la sortie de son nouveau single “New Highs” avec la chanteuse Adi Oasis (qui sortira la veille).

Une occasion rare de danser sur “Supernature” au pied de la galerie des Glaces, d’autant que Versailles Electro risque de se faire plus rare ces prochaines années avec les travaux de rénovation du château. Aux côtés de Cerrone, on trouvera deux ses héritiers spirituels et adeptes de grooves disco/house qui donnent chaud, Folamour et Dabeull, tandis que Swimming Paul sera aux platines en ouverture, au moment où le soleil se couchera derrière le palace de Louis XIV.

Après, on est partis pour quatre heures de teuf au pied du château – la révolution est en marche.

Quand ? samedi 16 mai 2026, 19h-minuit.
Où ? château de Versailles, 78000 Versailles.
Combien ? à partir de 54 €.

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