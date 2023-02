Pour ses 10 ans, le magazine de photo Fisheye organise une expo XXL… dans le métro !

Le magazine Fisheye fête ses 10 ans et invite dix photographes à investir les couloirs du métro jusqu’au 31 mars 2023. Ça change de la pub et ça, ça fait zizir.

Pour son 10e anniversaire, Fisheye nous fait un cadeau. Le magazine file underground et expose ses chouchous en grand format dans le métro jusqu’au 31 mars. Le thème est de saison : le carnaval mais pas besoin de troquer votre jean pour un slip à plumes. L’expo souterraine présentera les œuvres de Gerwyn Davies, Cecilia Paredes, Patty Carroll, Chiron Duong, Fatoumata Diabaté, Marian Goledzinowski, Stephan Gladieu, Paul Rousteau, Marine Billet et Thorsten Brinkmann. Au milieu du défilé de costumes gris et d’attachés-cases, on est prêts à parier que les travaux colorés de cette dizaine d’artistes vous redonneront le sourire.

Et on les voit où, ces photos ? Sur la 1 (Bastille et Hôtel de Ville), la 13 (Champs-Elysées - Clemenceau, Châtillon - Montrouge et Saint-Denis - Porte de Paris), la 14 (Gare de Lyon, Pyramides et Madeleine), la 2 (La Chapelle) et même le RER A (Nogent-sur-Marne). Parce qu’on a beau (souvent) râler sur les nouveaux tarifs du Pass Navigo, le métro parisien offre parfois quelques moments de grâce, notamment grâce à ce dispositif “La RATP invite” qui nous a déjà permis de mater les œuvres de Harry Gruyaert, JR, Sebastião Salgado ou Vivian Maier au gré de nos déplacements. C’est quand même plus sympa que des pubs pour des canapés non ?

Où ? Dans 10 stations de métro et RER