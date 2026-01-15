Pour ses 7 ans, le Cambridge ressuscite les bars cultes qui ont fait l’histoire du cocktail parisien

Le cocktail parisien est bel et bien devenu une culture à part entière ! La preuve ? Il se paie le luxe, comme le clubbing ou la gastronomie, de jouer avec la nostalgie de ses adresses culte. Ainsi, pour fêter les sept ans du Cambridge Public House, Hyacinthe Lescouët et son équipe ont eu la chouette idée de ressusciter, pour une soirée, sept comptoirs qui ont marqué l’histoire des shakers de la capitale.

95 ans de cocktails

Accrochez-vous, ça va rajeunir personne ! Ainsi, on va voir Nicolas Munoz (Bisous) et Nicolas Goradesky (aujourd'hui au Cambridge) rejouer le Bespoke de la rue Oberkampf comme en 2016; Arthur Combe et Keltoum Arrachidi régénérer le Curio Parlor, seconde adresse du trio de l’Experimental Cocktail Club, ou encore Joseph Biolatto et Yoan Bonneau invoquer le mythique Forum, fermé en 2018 après 87 (!) années de service. Le casting se complète de verres du Lulu White, du Glass, du Café Moderne ou du Sherry Butt (devenu Memento en 2025). Attention, il va falloir être vif pour attraper ces souvenirs liquides, puisque les bartenders vont se succéder toutes les heures. La nostalgie, d’accord, mais pas trop longtemps !

Quand ? Le 19 janvier de 17h à minuit

Où ? 8 rue de Poitou, Paris 3e