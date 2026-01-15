Pour ses 7 ans, le Cambridge ressuscite les bars cultes qui ont fait l’histoire du cocktail parisien

[category]
Glass, Café Moderne ou Forum… les bars cultes de la capitale ressuscitent le temps d’une soirée.
Le cocktail parisien est bel et bien devenu une culture à part entière ! La preuve ? Il se paie le luxe, comme le clubbing ou la gastronomie, de jouer avec la nostalgie de ses adresses culte. Ainsi, pour fêter les sept ans du Cambridge Public House, Hyacinthe Lescouët et son équipe ont eu la chouette idée de ressusciter, pour une soirée, sept comptoirs qui ont marqué l’histoire des shakers de la capitale.
Quand ? Le 19 janvier de 17h à minuit
Où ? 8 rue de Poitou, Paris 3e
