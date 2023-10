Pour ses six ans, le Café du Coin vous fait un cadeau : un déjeuner de fête avec une Top Cheffe

Vous ne savez pas quoi faire dimanche 22 au déjeuner ? Alors foncez au Café du Coin, notre bistrot chéri du 11e classé dans nos 50 restau préférés de Paris. Car pour le 6e anniversaire du rade, la cheffe Laurence Dufour va proposer un exceptionnel repas dominical à quatre mains. L’invitée ? Une de ses copines d’enfance (rencontrée à la piscine mais oui) : Chloé Charles !

La cheffe de Lago, passée par Top Chef et qui avait régalé nos Time Out Food & Drinks Awards, va électrifier les assiettes de ces touches terre-mer bien à elle. Par exemple on pourrait voir débarquer une pizzette seiche- cochon et sauce barbecue aux entrailles ; une salade de butternut cru, suprême de mandarine satsuma et praliné noisette ; un tartare d’agneau, chermoula et raisin ou un sorbet citron vert - piment / mezcal. Pas de réservation, premier arrivé, premier régalé ! Tout est à la carte entre 8 et 15 balles. Un cadeau !

Un bistrot rêvé

© Time Out

Cela fait donc six ans que Florent Ciccoli et sa bande ont repimpé ce troquet d’angle, logiquement rebaptisé Café du Coin, pour y délivrer la bonne parole bistrotière. Six ans de formules déjeuner formidables sur tables en formica, six ans d’apéro quille nature et pizzettes cacio e peppe, bref six ans de bonnes ondes et de régalades !

Quand ? Dimanche 22/10 dès midi

Où ? 9 rue Camille Desmoulins, Paris 11e