Les Extatiques présentent une expo aquatique dans une salle cachée sous l’Arche de la Défense

Jusqu’ici simple expo annuelle d’art contemporain, Les Extatiques deviennent une véritable saison culturelle en 2026 et déploieront différents formats et expériences artistiques tout au long de l’année à la Défense, autour du thème « D’Autres Mondes ».

Et les autres mondes sont parfois juste sous notre nez, comme le démontre le premier rendez-vous, l’exposition Sous l’Horizon, qui permettra de découvrir la Salle des colonnes, cachée sous la Grande Arche, un espace de 1 000 m2 habituellement non accessible au public. Là-dessous, quatre artistes ont été invités à présenter leur vision de l’océan, véritable monde invisible dont 80 % des fonds demeurent inexplorés.

Lampe torche à la main, guidés par la voix de la chanteuse Emily Loizeau, les visiteurs pourront cheminer à travers le microbiome océanique d’Antoine Bertin, avant de rejoindre les créatures fantastiques de la Zone de minuit d’Ugo Schiavi. Retour ensuite à la lumière avec le territoire de la bioluminescence de Jérémie Brugidou, avant de conclure dans la grotte sacrée conçue par Shivay La Multiple. En remontant, sans doute qu’on regardera les gratte-ciel de la Défense d’un œil différent.

Quand ? du 3 au 26 avril 2026.

Où ? Salle des colonnes, au pied de la Grande Arche de la Défense.

Combien ? 9 €.

:

A lire ensuite : 5 expositions de peinture gratuites qui vont faire le printemps 2026 à Paris